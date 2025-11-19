Vikend u Rusulici - najisplativiji izlazak

Rusulica i ovog vikenda priprema atmosferu zbog koje se gosti uvijek vraćaju. Ugodan ambijent, glazba uživo i domaćinski ugođaj stvaraju prostor u kojem se vikend dočekuje i ispraća uz izobilje zabave.

U petak, 21. studenoga, nastupa Bomba bend, poznat po nastupima koji brzo podignu publiku na noge. Njihov širok repertoar i prepoznatljiva dinamika garantiraju večer prepunu hitova i ritma koji drži puni podij do zatvaranja.

U subotu, 22. studenoga, atmosferu preuzima XXS bend. Njihova izvedba i specifična druželjubiva energija već su dobro poznate posjetiteljima Rusulice. Subotnja večer redovito se pretvara u veliko slavlje, a ovaj put očekuje se još jači tempo.

Kao i svakog vikenda, u Rusulici je kao na piru. Glazba uživo, gostoljubivost i ponuda koja mami upravo su ono što ovu lokaciju izdvaja. Studenti imaju dodatni razlog za dobar provod, jer vrijedi posebna pogodnost – studentski popust od 10 eura po osobi iz predočenje iksice.

Zbog ograničenog broja mjesta preporučuju se rezervacije.

Informacije i rezervacije: +385 95 313 0307.