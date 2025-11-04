Vikend u Rusulici – kao na piru

Rusulica i ovog vikenda donosi dobro poznatu formulu zabave, glazbe i domaće atmosfere kakvu rijetko gdje možete pronaći. Ako ste u potrazi za mjestom gdje se vikendom pleše, pjeva i nazdravlja uz bogatu trpezu, Rusulica je adresa na koju vrijedi doći.

U petak, 7. studenoga, na pozornicu stiže XXS bend, čija energija i prepoznatljivi repertoar uvijek garantiraju odličan provod. Svirka koja okuplja sve generacije, bez pretencioznosti i uz dobru dozu dalmatinskog štiha, pravi je recept za večer u kojoj nitko ne sjedi.

Subotnja večer rezervirana je za tamburaški sastav Mediteran, a kada tambure zasviraju, atmosfera u Rusulici pretvara se u večer koja se pamti.

Vikend u Rusulici je uvijek- kao na piru samo bez mladenaca. "Stolica" je 47 eura, a gosti se opuštaju uz bogatu ponudu hrane i pića, domaćinsku atmosferu i glazbu uživo koja večer pretvara u pravo slavlje. Za studente je pripremljen poseban popust od 10 eura, što je dodatni razlog da vikend započne upravo u Rusulici- samo ponesite iksicu.

Rezervacije su obavezne zbog ograničenog broja mjesta. Informacije i rezervacije: ‪+385 95 313 0307‬.