Vikend u Jokeru u znaku Petnaestice, knjiga i popusta!

Studeni je tradicionalno mjesec povoljnih kupnji, a Joker mu uz već aktualne 'crne popuste' dodaje i omiljenu Jokerovu Petnaesticu koja vas ovog mjeseca očekuje u subotu 15.11.2025. Vrijeme vikenda posebno je opuštajuće, pa se kupovina obavlja bez stresa, a stignete se počastiti i kavom ili obrokom nakon dobrog shoppinga.

Osim Petnaestice, Joker krije još nekoliko razloga zašto biste se ovog vikenda trebali zaputiti na splitsku Brodaricu.

Svi ljubitelji knjiga dobro znaju. Studeni je mjesec kada Jokerom zavladaju priče, inspiracija i miris svježe tiskanih stranica. Od 13. do 23. studenoga 2025. knjižara Hoću knjigu ponovno je pretvorila centar Joker u pravu oazu za sve čitatelje i ljubitelje knjige svojim sajmom Interlibar.

Tijekom jedanaest dana trajanja sajma, posjetitelji će moći uživati u bogatoj ponudi knjiga svih žanrova. Od najnovijih hit naslova i klasika svjetske književnosti do publicistike, knjiga za djecu i popularne psihologije. A ono što Interlibar čini posebnim svakako su posebni sajamski popusti koji će ove godine biti izdašniji nego ikad: od 10% do 50% popusta na strane knjige te 10% do čak 80% popusta na naslove na hrvatskom i ostale odabrane artikle!

Još jedna zanimljivost krije se u Jokeru ovih dana. U prizemlju centra od 13. do 20.11. postavljena je izložba Društva arhitekata Splita iz ciklusa PUMAŽ u kojoj su predstavljeni radovi mladih arhitekata naše županije. Navratite do prizemlja centra, razgledajte ovu zanimljivu izložbu i podržite mlade nade domaće arhitekture.