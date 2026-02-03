Vikend provod uz glazbu uživo u novouređenoj Konobi Tapun

Novouređena Konoba Tapun ove subote, 7. veljače, postaje mjesto odlične atmosfere, emocija i glazbe uživo. Posjetitelje očekuje poseban vikend provod uz nastup nove glazbene zvijezde – Valentina, koji će ovom prigodom predstaviti i svoj novi album.

Valentino je svoju glazbenu karijeru započeo sudjelovanjem u popularnom glazbenom showu Zvijezde Granda, gdje je pod mentorstvom Jelene Karleuše ostavio snažan dojam na publiku i žiri. Nakon izlaska iz showa, njegov glazbeni put bilježi stalan rast i niz zapaženih uspjeha.

Među njima se ističe osvajanje nagrade na radijskom festivalu Extra FM u Zagrebu, kao i nastup pred više od 15.000 ljudi na koncertu Saše Matića u zagrebačkoj Areni, čime je dodatno potvrdio svoj status jednog od perspektivnijih imena na regionalnoj glazbenoj sceni.

Publiku u Konobi Tapun očekuje večer prepuna emocija, glazbe uživo i odlične atmosfere, a organizatori su za ovu prigodu pripremili i pakete hrane i pića po povoljnim cijenama, kako bi gosti na jednom mjestu imali sve za potpuni užitak.

Subota, 7. veljače, Konoba Tapun – mjesto gdje se susreću dobra glazba, ugodna atmosfera i nova glazbena priča koju vrijedi doživjeti.