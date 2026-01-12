VIDEO: Zadnji vlak za Fiskalizaciju 2.0 – izbjegnite kazne dok još možete

FISKALIZACIJA 2.0 u primjeni je već gotovo dva tjedna, a mnogi poduzetnici još se nisu uskladili s novim pravilima. Ako još niste spremni za zaprimanje eRačuna, riskirate kazne od najmanje 1.320€ pa sve do 66.320€.

Novim sustavom fiskalizirati se moraju i bezgotovinski računi, a obavezno je i zaprimanje i slanje eRačuna, kao i eArhiva te eIzvještavanje. Sve više poslovnih korisnika već šalje eRačune, a ako ih niste u mogućnosti primiti, pošiljatelj vas je dužan prijaviti Poreznoj upravi. Drugim riječima, prekršaji postaju vidljivi vrlo brzo.

Kako biste izbjegli nepotrebne probleme, pripremili smo video-vodič od samo 6 minuta koji vas vodi kroz cijeli proces usklađivanja u tri jednostavna koraka. Sve možete odraditi samostalno, bez ugovorne obveze i potpuno besplatno.

U vodiču koristimo Marketino, moderno i jednostavno rješenje koje objedinjuje sve obveze iz Fiskalizacije 2.0 na jednom mjestu: fiskalizaciju, eRačune, eArhivu i eIzvještavanje. Marketino radi na računalu i mobitelu, izuzetno je jednostavan za korištenje, besplatan je do ožujka 2026. i nema ugovorne obveze.

Iza Marketina stoji tim koji je razvio i Neosalon – jedno od najraširenijih fiskalnih rješenja u Hrvatskoj, s više od 30.000 korisnika i preko 100 milijuna fiskaliziranih računa.

Video-vodič omogućuje da sve odradite sami, ali ako zapnete u bilo kojem koraku, Marketinov iskusni tim pružit će vam brzu i pouzdanu podršku putem e-maila ili telefona.

Ako se još niste uskladili, sada je trenutak. Zakon je na snazi, kazne se primjenjuju, a “zadnji vlak” možda još uvijek nije prošao - no neće još dugo.

Više informacija o Marketinu pronađite ovdje.