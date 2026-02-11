VIDEO Pir Hrvatice i Albanca u Dalmaciji postao hit, zabavljali se uz Thompsona i turbofolk

Video sa svadbenog slavlja održanog u Portus Beach Clubu u Sukošanu posljednjih dana širi se Instagramom i izaziva brojne reakcije.

Na prvi pogled riječ je o još jednom veselom vjenčanju mladog para, no posebnu pozornost privukla je činjenica da je mladenka Hrvatica, a mladoženja Albanac. U skladu s time, mladenci su na slavlju ponosno istaknuli i zastave svojih zemalja – ona hrvatsku, a on albansku.

Glazbeni dio večeri dodatno je naglasio spoj dviju kultura. Uz albanske turbofolk hitove, slavlje su obilježile i pjesme Marka Perkovića Thompsona, a u jednom trenutku mladenka je sa svojom pratnjom zapjevala „Ako ne znaš što je bilo“.

Snimka je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama. Mnogi su istaknuli kako su ljubav i zajedništvo važniji od nacionalnosti i razlika, poručujući mladencima čestitke i podršku. „Kad se dvoje vole, nije važno tko je odakle“, jedan je od komentara koji se često ponavlja ispod objave.

