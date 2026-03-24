VIDEO Modrić šokirao srpskog komentatora: "Prilazi nam, daje ruku i kaže..."

Hrvatski tenisač Marin Čilić igrao je meč trećeg kola Mastersa u Miamiju protiv Zvereva, a na meč su stigli Luka Modrić i Andrej Kramarić.

Čilić je imao veliku podršku svojih prijatelja nogometaša, a pred meč Čilić je razgovarao s Modrićem ispred stadiona na kojem se igrao meč.

Kapetan Hrvatske podijelio je mnoge autograme i fotografije, brojni su ga zaustavljali, a zanimljivo, on je zaustavio jednu osobu. Riječ je o komentatoru sa Sport Kluba – Nebojši Viškoviću.

Modrić obožava tenis i gleda ga na Sport Klubu, a izgleda da prati i rad srpskog komentatora pa ga je odlučio pohvaliti.

Kako je došlo do susreta?

“Pa ništa, silazimo dolje i nailazimo na Luku i Andreja Kramarića. Luka stoji i razgovara s Marinom Čilićem i prilazimo se pozdraviti. Čilić ‘baci’ neku foru — evo, kad nema Novaka Đokovića, sada ja preuzimam stvari u svoje ruke. Tu se pozdravimo i sklonimo se da ne smetamo, jer pričaju Luka i Čila, a Kramarić stoji sa strane. Mi tada prilazimo Kramariću i razgovaramo s njim — o svemu, i o nama i o njemu…

I tada nam prilazi Luka. Pruža ruku, kaže da mu je bilo drago. Ja kažem — velika nam je čast, inače smo sa Sport Kluba, a on kaže: ‘Pa znam, pratim sve, znam sve.’ I ja na kraju kažem: ‘Molim te samo da sve ovo ponoviš, jer ja to jednostavno moram snimiti.’ I eto, to vam je to“, objasnio je Višković.

