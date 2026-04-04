VIDEO Kaos uoči derbija: Jedan navijač poginuo, najmanje 60 ozlijeđenih

Ozlijeđeni su prevezeni u više obližnjih bolnica

Još jednom nasilje dolazi u središte zbivanja u svijetu nogometa. Ovoga puta potvrđena je smrt jednog navijača tijekom okupljanja pristaša Alianza Lima uoči derbija protiv Universitario, pri čemu je, prema izvješćima, ozlijeđeno najmanje 60 osoba.

Incidenti su se dogodili na stadionu Alejandro Villanueva Stadium, u distriktu La Victoria, gdje je, prema navodima vlasti, velika masa ljudi na južnoj tribini izazvala stampedo unutar objekta. Točan uzrok smrti još uvijek je predmet istrage, piše Yahoo Sports.

Ozlijeđeni su prevezeni u više obližnjih bolnica, gdje su zabilježene brojne ozljede u vidu nagnječenja i kontuzija.

Nogometni klub Alianza Lima oglasio se priopćenjem u kojem izražava žaljenje zbog događaja te navodi da su aktivirani sigurnosni i hitni protokoli. Također su istaknuli kako „incident nije povezan s urušavanjem zidova niti bilo kakvim strukturnim oštećenjima sportskog objekta”.

