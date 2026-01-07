VIDEO: Fiskalizacija 2.0 je na snazi – još stignete izbjeći kazne uz vodič od 6 minuta

Ako ste među njima, dobra vijest je da se još uvijek možete uskladiti brzo i bez troška - ali vrijeme više nije na vašoj strani.

Novim sustavom obuhvaćena je fiskalizacija čak i bezgotovinskih računa, što znači da izdavanje računa u Wordu, Excelu i sličnim alatima više nije dopušteno. Uz to, uvedena je obveza zaprimanja i slanja eRačuna, eArhive i eIzvještavanja. Tisuće poduzetnika već primaju eRačune, a ako ih ne možete zaprimiti, pošiljatelj je dužan prijaviti vas Poreznoj upravi - što može rezultirati kaznama od najmanje 1.320€.

Kako biste izbjegli pogreške i nepotreban rizik, pripremili smo video-vodič koji vas kroz tri jednostavna koraka vodi do potpunog usklađenja s Fiskalizacijom 2.0. Cijeli postupak možete završiti u samo nekoliko minuta, bez ugovorne obveze i potpuno besplatno:

U vodiču koristimo Marketino, moderno rješenje namijenjeno malim poduzetnicima koje objedinjuje sve zakonske obveze na jednom mjestu: fiskalizaciju, eRačune, eArhivu i eIzvještavanje. Marketino se može koristiti na računalu ili mobitelu, potpuno je besplatan do ožujka 2026. i bez ugovorne obveze.

Iza Marketina stoji tim koji je razvio i Neosalon, jedno od najkorištenijih fiskalnih rješenja u Hrvatskoj, s više od 30.000 korisnika i preko 100 milijuna fiskaliziranih računa.

Iako uz naš video-vodič sve možete odraditi potpuno samostalno, u slučaju da vam ipak zatreba pomoć Marketinov tim stručnjaka s višegodišnjim iskustvom u fiskalizaciji rado će vam pomoći putem emaila ili telefona.

Ako se još niste uskladili, sada je pravo vrijeme. Rok je već prošao, kazne su na snazi, ali uz ovaj vodič možete izbjeći probleme i uskladiti se u nekoliko minuta.

Više informacija o Marketinu pronađite ovdje.