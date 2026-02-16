Veterinar je otkrio kojih pet pasmina mačaka nikada ne bi imao

Veterinari su među onima koji najbolje poznaju životinje jer s njima rade svakodnevno, od rutinskih pregleda do liječenja ozbiljnih zdravstvenih problema. Upravo zbog tog iskustva iz prve ruke dobro znaju koje bi životinje rado imali kao kućne ljubimce, a koje, unatoč njihovoj ljepoti ili popularnosti, možda ipak ne bi odabrali za vlastiti dom.

Dovođenje mačke u vaš dom velika je obveza koja zahtijeva pažljivo razmatranje da bi se novi ljubimac integrirao u vaš način života. Iako razlike između pasmina mačaka možda nisu toliko izražene ili široko prepoznate kao one između pasmina pasa, još uvijek postoji mnogo toga što treba uzeti u obzir pri odabiru koja bi vrsta mačke bila najkompatibilnija s vašim načinom života.

Veterinar Amir Anwary podijelio je svoje mišljenje u videu na TikToku otkrivši pet pasmina mačaka koje osobno ne bi odabrao imati, prvenstveno zbog zdravstvenih komplikacija koje su često povezane s njima. Ove su se pasmine našle na njegovom popisu, prenosi Večernji.

1. Perzijska mačka: "Broj jedan je perzijska mačka. Osobno nikada nisam shvatio privlačnost ovih mačaka, ali mnogi ih ljudi vole, što je sasvim u redu", rekao je veterinar. Napomenuo je da perzijske mačke pripadaju brahicefalnoj kategoriji koju karakterizira "spljoštena" struktura lica, što često dovodi do respiratornih i zubnih komplikacija, uz nakupljanje sluzi u kutovima očiju. S obzirom na njihovu dugu dlaku, svakodnevno dotjerivanje je ključno da bi se spriječilo stvaranje bolnih zapetljaja.

"To je pasmina koja zahtijeva vrlo, vrlo puno održavanja. Također su sklone stanju koje se naziva policistična bolest bubrega, što je u osnovi stanje u kojem se ciste ispunjene tekućinom formiraju u bubrezima i dugoročno mogu uzrokovati zatajenje organa", objasnio je Anwary.

2. Bengalska mačka: "Mislim da je ovo jedna od najljepših pasmina koje postoje i mislim da imaju jednu od najnevjerojatnijih energija. No, imaju nekoliko zdravstvenih problema", rekao je veterinar.

Objasnio je da su bengalske mačke podložne brojnim zdravstvenim stanjima, uključujući kataraktu i progresivnu atrofiju mrežnice, što ih dovodi u rizik od sljepoće u kasnijoj životnoj dobi, uz hipertrofičnu kardiomiopatiju, stanje koje uzrokuje zadebljanje srčanih mišića. "To može uzrokovati letargiju, probleme s disanjem i dugoročno zatajenje srca", dodao je stručnjak.

3. Egzotična kratkodlaka mačka: "Ovo je u osnovi kao drugačija verzija perzijske mačke, samo s kratkom dlakom. Nećete imati problema s dugom dlakom, ali ćete imati sve ostale probleme. To je brahicefalna pasmina, imat ćete probleme sa zubima, s disanjem, s očima. Borit ćete se s policističnom bolesti bubrega i potencijalno ćete imati i probleme sa srcem", upozorio je veterinar.

4. Ragdoll: Anwary je rekao da je to sveukupno jedna od najboljih pasmina mačaka koje bi postojale da nema zdravstvenih problema.

"Imaju tako divan temperament, ali imaju toliko zdravstvenih problema", dodao je. Slično kao i nekoliko prethodno spomenutih pasmina, Ragdoll mačke su podložne policističnoj bolesti bubrega i hipertrofičnoj kardiomiopatiji, a istovremeno su podložne komplikacijama s mjehurom i pretilosti. "S ovom pasminom povezano je toliko medicinskih problema da će vaš veterinarski račun bit će ogroman", rekao je veterinar.

5. Škotski fold: "Razlog zašto se ova pasmina zove škotski fold je način na koji im se uši savijaju. To se događa zbog nedostatka hrskavice zbog genetske mutacije koju su uzrokovali ljude. No, ova genetska mutacija ne utječe samo na uši, već utječe na sve zglobove", upozorio je Anwary. Opisao je da ih ta mutacija čini podložnima osteohondrodisplaziji koja uz artritis izaziva degenerativne bolesti zglobova, što rezultira bolnim zglobovima.

"Najgore od svega je što je riječ o dominantnom genu, što znači da će čak i mačke koje nemaju nužno spuštene uši ipak biti pogođene bolovima u zglobovima i bolestima zglobova. Mislim da je s etičkog stajališta ovo pasmina mačaka koju više ne bi trebalo uzgajati", zaključio je veterinar.