VELIKO OTVARANJE RANCH HORSE FAMILY Pogledajte što vas sve očekuje

Nakon požara koji nas je pogodio i uništio dio našeg ranča, uz pomoć dobrih ljudi, prijatelja i svih vas koji ste nam pružili ruku pomoći – Ranch Horse Family ponovno stoji na nogama.

Zato želimo novo poglavlje započeti na poseban način – humanitarno.

21.3. od 12:00 sati

Ranch Horse Family – OPG Dorat Kladnjice

Organiziramo humanitarno otvaranje, a sav prihod donirat ćemo udruzi "Vjeruj i djeluj" za pomoć potrebitima.

Udruga se bavi neurorobotskom rehabilitacijom, športskom rekreacijom, ljudskim pravima, socijalnom djelatnošću te raznim terapijama i vježbama, uključujući fizikalnu terapiju, vježbe stajanja i hodanja za nepokretne i pokretne osobe te djecu s invaliditetom.

Poseban naglasak njihovog rada stavljen je na neurorobotsku rehabilitaciju, koja pomaže osobama u oporavku i poboljšanju kvalitete života.

Ovim putem želimo pokazati koliko nam znači pomoć koju smo dobili kada nam je bila najpotrebnija. Upravo zato želimo da naš novi početak odmah bude i pomoć nekome drugome.

Poseban i iskren poziv upućujemo svima koji su na bilo koji način pomogli u obnovi ranča nakon požara – bilo riječju podrške, radom, donacijom ili dijeljenjem naše priče.

Bila bi nam ogromna čast da dođete i zajedno s nama proslavite novi početak koji bez vas ne bi bio moguć.

Program događaja:

zabavni program

blagoslov obitelji i svih gostiju

jahanje konja

hrana i piće

druženje uz ljubitelje konja, bajkere i ljude dobre volje

Poseban poziv svim bajkerima i moto klubovima iz okolice – dođite sa svojim motorima i budite dio ovog posebnog dana.

Pozivamo i sve ljude dobre volje koji žele volontirati taj dan ili pomoći na bilo koji način da nam se jave na:

091 240 2020

Dođite sa svojom djecom, provedite dan na ranču, upoznajte naše konje i budite dio dana koji slavi zajedništvo, dobrotu i novi početak.

Vidimo se!