Velike promjene za odvjetnike s fiskalizacijom 2.0 - računi u Wordu odlaze u povijest

Promjene koje donosi novi Zakon o fiskalizaciji, a koje stupaju na snagu 1. siječnja 2026., zahvatit će brojne profesionalne djelatnosti, među njima i odvjetnike. Obvezno izdavanje eRačuna poslovnim klijentima (B2B) te fiskalizacija svih računa izdanih krajnjim potrošačima značit će i kraj dosadašnje prakse izrade računa u Wordu ili Excelu, što će zahtijevati određene prilagodbe u odvjetničkim uredima.

Webinar “Fiskalizacija 2.0 za odvjetnike”

Kako bi se stručnjacima olakšao prelazak na nove procese, tvrtka Superius d.o.o., poznata po svojim fiskalizacijskim rješenjima i dugogodišnjem iskustvu u radu s uslužnim djelatnostima, najavila je besplatan webinar pod nazivom „Fiskalizacija 2.0 za odvjetnike – Vodič za jednostavnu prilagodbu“.

U Hrvatskoj već mjesecima raste interes različitih profesionalnih skupina za praktičnim smjernicama vezanima uz fiskalizaciju 2.0, a iz Superiusa napominju kako „razumiju da zahtjevi nisu isti za sve“.

Organizatori ističu kako je cilj webinara „u jednom satu pružiti odvjetnicima jasan i razumljiv pregled obveza, najčešćih pogrešaka te pokazati kako se bez stresa mogu pripremiti na novi model rada“.

Termini i prijava na webinar

Sudionici mogu birati između dva termina (prijava je obavezna zbog ograničenog broja mjesta):

Srijeda, 10. prosinca u 16:00 h - link za prijavu: https://zoom.us/webinar/register/WN_rioxVHj9Tb-zxR9RivmxYQ

https://zoom.us/webinar/register/WN_rioxVHj9Tb-zxR9RivmxYQ Utorak, 16. prosinca u 14:00 h - link za prijavu: https://zoom.us/webinar/register/WN__VZPx3u_SJu7El2JFUB1sw

Što webinar obuhvaća?

U trajanju od 60 minuta webinar će obuhvatiti:

pregled novih obveza i rokova za odvjetnike

kako se jednostavno uskladiti s propisima

najčešće pogreške i moguće kazne

praktične savjete za prilagodbu bez stresa

sesiju pitanja i odgovora

Tko stoji iza webinara?

Superius d.o.o., poznat po svom rješenju Neosalon, već je više od 12 godina jedan od vodećih pružatelja fiskalizacijskih rješenja za uslužne djelatnosti u Hrvatskoj, s preko 100 milijuna fiskaliziranih računa za više od više od 30.000 korisnika. Kao odgovor na nadolazeće obveze fiskalizacije 2.0, predstavljaju Marketino, programsko rješenje namijenjeno izdavanju i primanju eRačuna, izradi fiskaliziranih računa građanima, eArhivi i drugim digitalnim procesima poslovanja.

Iz tvrtke poručuju kako će „Marketino nastaviti prilagođavati funkcionalnosti specifičnim potrebama pojedinih profesija, jer svaka stručna skupina zahtijeva drugačiji pristup i rješenja koja olakšavaju njihov svakodnevni rad“. Webinar za odvjetnike jedan je od koraka u toj usmjerenoj edukaciji i pripremi tržišta za sve što donosi fiskalizacija 2.0.