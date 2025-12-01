Već danas poduzmite korake kojima ćete smanjit račune za grijanje i riješiti vlagu u prostoru

Sezona grijanja je krenula i vjerojatno se već pomalo brinete kako će se to odraziti na kućni budžet. Dok se temperature spuštaju, radijatori se sve više pojačavaju, a usred zime redovito se pojačavaju do maksimuma. Kada zrak u prostoriji postane suh i zagušljiv, upotrijebi se dobro poznata metoda – otvaranje prozora.

No, upravo je prozračivanje putem otvaranja prozora postupak kojim povećavamo svoj račun za grijanje i nepotrebno trošimo energiju.

Dodatan problem današnjice je način gradnje kojom se sve više izoliraju zgrade I kuće te time onemogućava da stambeni prostor "diše" odnosno da ima protok zraka. Ugradnjom visokokvalitetnih ali nepropusnih prozora stvara se problem "bolesne zgrade" koja ima podlogu za stvaranje vlage i plijesni. Postoji rješenje pomoću kojeg se može očuvati čist zrak unutar doma, a istovremeno uštedjeti na grijanju - ventilacijski sustavi. Ugradnjom ventilacijskih sustava osigurava se izmjena zraka, filtriranje zraka od nečistoća i alergena izvana te sprječavanje vlage, koja osobito zimi u hladnijim dijelovima konstrukcije, u kutovima ili uz vanjske zidove s namještajem, stvara kondenzaciju i plijesan.

Kada razina vlage u prostoriji prijeđe 70 posto, tada počinje razvoj plijesni. Kao što smo ranije spomenuli, otvaranje prozora povećava račune za grijanje stoga je sada važnije nego ikad uložiti u kvalitetne ventilacijske sustave koji će cijelo vrijeme regulirati razinu vlage i spriječiti nastanak plijesni. Upravo takvi su Ventoterm uređaji s rekuperacijom topline.

Zbog zahtjeva za što manjim gubitkom topline iz grijanih prostorija, danas su u Hrvatskoj najčešći izbor ventilacijski uređaji s povratom topline, kod kojih zrak koji kroz njih izlazi iz prostora predaje toplinu izmjenjivaču topline. To omogućava zagrijavanje hladnog svježeg zraka koji dolazi u prostoriju, dok u vrućem dijelu godine omogućava ulazak zraka koji je hladniji od pregrijanog vanjskog zraka.

Decentralizirani sustavi ventilacije

Sustav međusobno povezanih ventilacijskih jedinica koje nam je predstavio Domen Gjuras uključuje elemente koji se ugrađuju u rupu vanjskog zida (a može i u prozorski okvir, letvice ili ormar), koji osigurava izmjenu zraka u cijelom stambenom području. Njegova suština je veći broj pojedinačnih slobodnih jedinica, koje upravljačke jedinice međusobno usklađuju na način da konstantno stvaraju strujanje zraka kroz stan i omogućuju izmjenu cjelokupnog volumena zraka.

Glavne prednosti Venoterm ventilacijskih sustava:

Iznimno efikasan u borbi protiv vlage i plijesni

Jednostavna instalacija – novogradnja i starogradnja

Uređaji za povrat topline učinkovitiji od 90%

Izuzetno niski operativni troškovi

Antialergijski filteri- spriječavaju ulazak prašine, peludi i ostalih štetnih čestica izvana

Prema riječima sugovornika, raspored ventilacijskih jedinica prema tlocrtu i izbor njihovih svojstava prema rasporedu i veličini prostorija, debljini i sastavu zidova u objektu, izloženosti vjetrovima, klimatskom pojasu itd. Upravljanje je omogućeno elektronikom koja je bežično povezana s jedinicama i može se kontrolirati putem mobilne aplikacije ili daljinskog upravljača. Kontrolira relativnu vlažnost, temperaturu, količinu ugljičnog dioksida, ali i radona, te sukladno tome prilagođava intenzitet ventilacije i način rada.

Možemo odabrati decentralizirani sustav s rekuperacijom, koji je energetski učinkovitiji te se očituje uštedom od čak 30 % ili higrosenzitivni sustav u kojem se dovedeni zrak ne zagrijava. U prvom slučaju ventilacijske jedinice ugrađene u vanjski zid pomoću ugrađenog ventilatora naizmjenično ispuhuju zrak iz prostorije i upuhuju ga u nju kroz keramički izmjenjivač topline, dok higrosenzitivnim jedinicama za dovod zraka nije potreban ventilator, jer rade zahvaljujući podtlaku koji stvara odsisna jedinica ventilatora u sanitarnom ili drugom sličnom prostoru.

Decentralizirani ventilacijski sustav s rekuperacijom energetski je učinkovit, a njegova toplinska iskoristivost iznosi čak 93,6 posto. Gotovo je potpuno nečujan, a njegova najveća prednost jeste mogućnost izmjene zraka dok su prozori potpuno zatvoreni te zadržavaju toplinu.

Ljudi postaju sve svjesniji važnosti ventilacije

Vrijedi svakako spomenuti da su ventilacijski sustavi prije 15 godina smatrani pravim luksuzom. Malo ljudi se odlučilo za to, cijena je bila prilično visoka. Danas su stvari potpuno drugačije; tempo života je neumoljiv, trenuci kada imamo vremena za brigu o domu su prije iznimka nego pravilo. Fizički ih je jako teško redovito I kvalitetno provjetravati. Ventoterm sustavi osiguravaju 24-satnu kvalitetnu ventilaciju koja radi za nas kada smo kod kuće ili kada nismo, te posljedično ne moramo brinuti o vremenu i načinu ventilacije.

