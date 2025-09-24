Vaše dijete može zasjati na pozornici – upišite ga u plesni program Čarobnih animatora i D’N’F-a!

Glazba, ples i osmijeh najbolji su recept za sretno i zdravo djetinjstvo. Upravo zato Čarobni animatori u suradnji s plesnim klubom D’N’F otvaraju nova mjesta u svom posebnom programu namijenjenom djeci vrtićke dobi, predškolcima i ranim školarcima. Riječ je o plesno-sportskom sadržaju koji mališanima donosi radost kretanja, ali i priliku da razvijaju koncentraciju, koordinaciju i samopouzdanje.

Ples koji gradi osobnost

Za djecu ples nije samo igra – on je način da uče kako kontrolirati svoje tijelo i izražavati emocije. Treneri iz plesnog kluba D’N’F ističu kako se na treninzima spaja učenje i zabava: djeca plešu, smiju se, stječu nove prijatelje i svakim treningom rastu u svojoj sigurnosti i vještinama. Upravo to ih motivira da hrabro nastupaju pred publikom i pokažu koliko mogu.

Glazba koja pokreće i veseli

Posebnost programa je korištenje pjesama Čarobnih animatora, osmišljenih baš za dječje plesne treninge. Ove vedre i ritmične skladbe stvaraju atmosferu igre i veselja, a djeca ih brzo prihvate jer prepoznaju da su napravljene baš za njih. Roditelji pak ističu kako program mijenja i njihovu djecu – otvaraju se, lakše sklapaju prijateljstva i uživaju u svakom nastupu. „Moja kći je bila sramežljiva, ali otkako pleše s Čarobnim animatorima, puno je otvorenija. Najviše voli nastupe jer se osjeća ponosno i važno“, otkriva jedna mama.

Nastupi koji ostaju u sjećanju

Osim redovitih treninga, mali plesači dobivaju priliku nastupati i sudjelovati u snimanjima video spotova s Čarobnim animatorima. To iskustvo djeci donosi poseban osjećaj ponosa – kada zasjaju na pozornici, pred publikom, uče se samopouzdanju koje će im ostati dragocjeno i izvan plesne dvorane. Upravo ti trenuci čine ovaj program nezaboravnim i drukčijim od svih ostalih.

Upisi u tijeku – broj mjesta ograničen

Čarobni animatori i plesni klub D’N’F pozivaju roditelje da svojoj djeci pruže priliku za ulazak u čaroban svijet plesa, igre i veselja. Upisi su već otvoreni, a zbog velike zainteresiranosti broj mjesta je ograničen.

Informacije i upisi odvijaju se u prostorijama kluba na adresi Šižgorićeva 20 (ispod ambulante Lokve, donja etaža). Termini su raspoređeni tako da svako dijete pronađe svoje mjesto: ponedjeljak i srijeda u 17:30 za plesni vrtić, ponedjeljak i srijeda u 18:00 za predškolce, dok je zbog velikog interesa uveden i dodatni termin utorak i četvrtak u 18:00.

Za sve informacije roditelji se mogu obratiti na broj 091 475 1188, a detalje o programu potražiti i na stranici www.dnf.hr.