Valentinovo po dalmatinski: Tisja nasmijala tisuće pratitelja

Na Valentinovo je splitska umjetnica Tisja Kljaković još jednom nasmijala pratitelje svojom prepoznatljivom ilustracijom bračnog života – bez patetike, ali s puno prepoznavanja. Na crtežu su muž i žena za romantičnom večerom uz svijeću i viseća srca, no umjesto nježnih riječi razmjenjuju – tehničke probleme.

On kaže: „Auto gubi ulje“, a ona odgovara: „I mašina pušta vodu“.

Objava je brzo prikupila brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su u njoj prepoznali vlastitu svakodnevicu. „Haha evo moj muž i ja“, napisala je jedna korisnica, dok druga dodaje: „Ovo baš kao kod nas“. Neki su zaključili kako je riječ o „dalmatinskoj romantici“, a bilo je i praktičnih nadogradnji – „Bolje bi bilo dolazi tehnički i kasko“.

Uz humor, pojavili su se i emotivniji komentari o ljubavi koja se ne mjeri poklonima nego zajedničkim životom i sitnicama svakodnevice, čime je ilustracija dobila još jednu dimenziju – podsjetnik da romantika često ne izgleda kao u filmovima, nego kao razgovor o kvarovima uz svijeću.