V.I.P.S. Servis iz Solina – jedini ovlašteni specijalizirani servis za limariju vašeg automobila

Kad dođe trenutak da vaš automobil zatreba više od običnog pranja, bilo da je riječ o tuči, udubljenju na parkiralištu, oštećenju lima ili ljuštenju boje, već godinama postoji adresa na koju vozači iz cijele Dalmacije s povjerenjem dolaze: V.I.P.S. Servis u Solinu.

Ono po čemu se ovaj servis izdvaja od svih drugih nije samo vrhunska kvaliteta i dugogodišnje iskustvo, već činjenica da su jedini ovlašteni specijalizirani servis sa sjedištem u Solinu, koji na jednom mjestu nudi sve: od limarije i lakiranja do PDR metode popravka bez lakiranja.

Više od 40 godina iskustva – tradicija koja traje

V.I.P.S. Servis je obiteljska priča duga više od četiri desetljeća. Generacije znanja i iskustva pretočene su u suvremeni servis koji danas objedinjuje vrhunsku tehnologiju, preciznost i pristup u kojem klijent i automobil imaju jednaku važnost.

Njihov tim stručnjaka poznat je po stručnosti, ali i pedantnosti, od prve procjene štete do završnog poliranja. U svemu što rade prepoznaje se iskustvo i kvaliteta, ono što se ne može kupiti – nego se godinama gradi.

Jedini ovlašteni servis koji koristi PDR metodu

Posebna prednost V.I.P.S. Servisa je primjena PDR metode (Paintless Dent Repair), tehnike koja omogućuje uklanjanje udubljenja bez bojanja, kita ili dodatnih materijala. To znači da vozilo zadržava originalni lak i tržišnu vrijednost, a popravak traje znatno kraće nego kod klasične metode.

Savršeno rješenje za udarce od tuče, vrata na parkiralištu ili lagane ogrebotine, bez tragova popravka i bez čekanja danima u servisu, a za one kojima baš treba vozilo nude i uslugu zamjenskog vozila po vrlo pristupačnim cijenama.

Sve na jednom mjestu: od procjene do završnog sjaja

V.I.P.S. Servis u Solinu opremljen je vrhunskim alatima i kabinama za lakiranje te nudi kompletnu uslugu:

precizna procjena štete,

limarija i lakiranje,

PDR popravci bez lakiranja,

poliranje i završna obrada,

administrativna podrška za kasko osiguranja.

Sve to uz transparentan dogovor, poštivanje rokova i - što vozači najviše cijene - garanciju na sve izvedene radove.

Smješteni na adresi Dioklecijanova 29 u Solinu, V.I.P.S. Servis pokriva područje cijele Dalmacije. Lako dostupan, s besplatnim parkiralištem i ljubaznim osobljem koje će procijeniti oštećenje i predložiti najisplativije rješenje - bilo da se radi o osobnim automobilima, flotama ili luksuznim vozilima.

Vraćaju sjaj - i povjerenje

Dugogodišnji klijenti kažu da je ono što ih uvijek vraća u V.I.P.S. Servis - povjerenje. Iza svakog popravka stoji tim koji zna da automobil većini nije samo prijevozno sredstvo, zato nije slučajno što ih vozači iz Splita, Kaštela, Trogira i cijele županije prepoznaju kao lidera među specijaliziranim servisima.

Sve informacije i rezervacije termina dostupne su na broj +385 98 173 3854 ili mail: vipsservis@gmail.com, a na webu možete naći i detalje o servisu www.vipsservis.hr