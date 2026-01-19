"Uza skale, niza skale" stiže u Split: HNK Šibenik gostuje na Teatru uz more

Hrvatsko narodno kazalište Šibenik ovog četvrtka ponovno gostuje na Teatru uz more. Ne propustite najnoviju komediju "Uza skale, niza skale" u četvrtak, 22. siječnja, u 20 sati, u dvorani Lora.

Predstava "Uza skale, niza skale" eksplozivna je mješavina krimića, komedije, pjesme i pucnjave, nastala prema slavnom romanu "39 stepenica", i najnovija je komedija u izvedbi HNK Šibenik.

Splitski glumci Bojan Brajčić i Zdravko Vukelić, uz šibenske kolege Luciju Alfier i Kristiana Šupu, vode vas u uzbudljivu priču prepunu zapleta, špijuna, lažnih identiteta i velike količine smijeha, u režiji Vida Baloga i Dore Janz Balog.

Postoje ljudi rođeni pod sretnom zvijezdom, a zatim i oni poput našeg junaka, kojima će poći po zlu i ono što ne treba. Kad se igrom sudbine uplete u špijunsku igru puno veću od njega samog, sve što dalje slijedi potpuni je kaos. Uz vješto uskakanje glumaca u nove uloge iz scene u scenu, kaos će samo rasti, a time i prilika da se dobro nasmijete.

ULAZNICE:

ONLINE: www.entrio.hr

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

SPLIT:

knjižara-papirnica Papirko (Put Brodarice 4, Split)

(Put Brodarice 4, Split) Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

(Dioklecijanova 6) Ghetaldus i Tisak media (City Center)

i (City Center) blagajna u Lori (1 h prije izvedbe)