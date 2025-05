Uz top spizu i piće, tu su i filmske večeri pod zvijezdama, slikarska radionica i košarka – Split Spring donosi vrhunski besplatni program na Bedemu Cornaro

U sklopu gastro festivala Split Spring, ovog tjedna nas na Bedemu Cornaro očekuju prave poslastice za filmoljupce, kreativce i sve željne dobre atmosfere u centru grada.

Movie Night by Staropramen donosi besplatne projekcije hollywoodskih blockbustera pod zvjezdanim splitskim nebom. Već večeras, u ponedjeljak 27.5. u 20:45, gledamo najnoviji hit Tima Burtona – Beetlejuice Beetlejuice, nastavak kultnog klasika u kojem glavne uloge tumače Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega i Catherine O’Hara. Film donosi mračno šarmantni svijet uz prepoznatljiv Burtonov crni humor i vizualnu raskoš – savršeno za večernje uživanje u gradskom epicentru.

Već sutra, u utorak 28.5. u isto vrijeme, na rasporedu je romantična komedija Fly Me to the Moon u kojoj briljiraju Scarlett Johansson i Channing Tatum. Radnja filma vodi nas u vrijeme svemirske utrke 60-ih, u kombinaciji humora, intrige i kemije između glavnih glumaca koja je osvojila i kritiku i publiku.

U srijedu 29.5., festival prelazi u kreativnu zonu – stiže omiljena Art Bottega s besplatnom slikarskom radionicom Art&Spritz powered by Limonce Aperitivo Spritz. Tema radionice je “Limun & Italija”, a zbog velikog interesa organiziran je i dodatni termin u organizaciji Art Bottege za što imformacije promađite na društvenim mrežama. Sve boje ljeta i Mediterana oživjet će na slikarskim platnima uz čašu spritza i smijeh pod vedrim nebom.

No, to nije sve – cijeli dan možete uživati u ležernom ugođaju:

Chill zone by Staropramen uz hladni Staropramen i ležaljkama by Jack Daniels koje pozivaju na izležavanje uz najbolji pogled na grad i mirise vrhunske spize.

Tu je i PeTe aktivacija – zadarski brend donosi mini košarkaško igralište na kojem svaki zabijeni koš donosi limenku PeTea gratis. Uz njihove udobne ležaljke smjestio se i book corner s najpopularnijim naslovima Mozaik knjige, idealan za popodnevni predah uz Inamorana Fizz ili Maraschino Kiss koktele.

Udruga Bestije svakodnevno od 13 do 19 sati organizira udomljavanje napuštenih životinja iz splitsko-dalmatinske županije, prikuplja donacije, a u ponudi je i originalan Bestije merch. Uz njih se smjestio Purina ProPlan kutak gdje svi posjetitelji mogu zavrtjeti kolo sreće, osvojiti poslastice i hranu za ljubimce, a ovih dana bio je postavljen i posebno popularan “dog foto” kutak za fotkanje sa psima.

Split Spring traje sve do nedjelje 1.6., a sve navedene aktivnosti – i još puno toga – dostupne su svaki dan od 12 do 23 h, te petkom i subotom do ponoći. Ulaz na sve sadržaje je besplatan.

Dođite na Bedem Cornaro – čekaju vas filmovi, umjetnost, hrana, kokteli i najbolji city vibe u Splitu!