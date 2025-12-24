Close Menu

UZ BAKALAR I KONCERTNI MARATON Ne propustite blagdanski šušur na Prokurativama

Uz miris bakalara i bogatu ponudu na kućicama, Prokurative nude onaj prepoznatljivi ugođaj Badnjaka u srcu grada

Splitski blagdanski šušur danas se preselio na Prokurative, koje su se nametnule kao glavna stanica za sve koji Badnjak žele provesti uz živu svirku i pravo društvo. Iako je jutro započelo uz sivo nebo, pauza od kiše izvukla je prve posjetitelje, a trg se polako zagrijava za najavljeni glazbeni niz.

Cijeli dan i večer posjetitelje će zabavljati poznata imena domaće scene:

  • Grupa Boss
  • Grupa Centrifuga
  • Rock Band Cortez
  • Ružica Čović i bend

Uz miris bakalara i bogatu ponudu na kućicama, Prokurative nude onaj prepoznatljivi ugođaj Badnjaka u srcu grada. Budući da trenutno nema oborina, idealan je trenutak za spustiti se do centra i uživati u programu koji će potrajati do kasno u noć.

Bez obzira na promjenjivu prognozu, atmosfera na trgu ne jenjava – Badnjak na Prokurativama tek hvata pravi zalet.

