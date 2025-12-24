UZ BAKALAR I KONCERTNI MARATON Ne propustite blagdanski šušur na Prokurativama

Splitski blagdanski šušur danas se preselio na Prokurative, koje su se nametnule kao glavna stanica za sve koji Badnjak žele provesti uz živu svirku i pravo društvo. Iako je jutro započelo uz sivo nebo, pauza od kiše izvukla je prve posjetitelje, a trg se polako zagrijava za najavljeni glazbeni niz.

Cijeli dan i večer posjetitelje će zabavljati poznata imena domaće scene:

Grupa Boss

Grupa Centrifuga

Rock Band Cortez

Ružica Čović i bend

Uz miris bakalara i bogatu ponudu na kućicama, Prokurative nude onaj prepoznatljivi ugođaj Badnjaka u srcu grada. Budući da trenutno nema oborina, idealan je trenutak za spustiti se do centra i uživati u programu koji će potrajati do kasno u noć.

Bez obzira na promjenjivu prognozu, atmosfera na trgu ne jenjava – Badnjak na Prokurativama tek hvata pravi zalet.