Urnebesna komedija „Kulen ruž“ ove subote gostuje u Gradskom kazalištu mladih

Ove subote, 14. ožujka 2026. u 20 sati u GRADSKOM KAZALIŠTU MLADIH gostuje Kazalište Joza Ivakić iz Vinkovaca s urnebesnom komedijom KULEN RUŽ u režiji Dražena Ferenčine, a tekst, scenu, plakat i kostime potpisuje Dubravko Mataković.

"Kulen ruž" je komedija Dubravka Matakovića koja spaja strip i kazalište, a prikazuje apsurd svakodnevice i kritizira društvo, politiku i medije kroz crni humor, ironiju i pretjerivanje. Predstava nastoji pružiti otpor nametnutim društvenim normama i uljepšanim lažima, naglašavajući slobodu govora i pravo na smijeh.

"Njegov crni humor i namjerna „nekorektnost“ nisu provokacija radi provokacije, nego svjesni otpor prema nametnutim šablonama, pravilima i društvenim normama koje nas guše. U vremenu kada se sve pokušava ujednačiti, uljepšati i ugurati u politički korektne rečenice, Mataković svojim stripom – a sada i ovom predstavom – vraća pravo na slobodu govora i pravo na smijeh. Njegova ‘nekorektnost’ zapravo je zdravi instinkt pobune protiv gluposti i licemjerja svijeta u kojem živimo. Matakovićev svijet nas uči tome da dokle god se smijemo vlastitoj gluposti, ima nade."

Riječ je o nesvakidašnjem scenskom djelu koje, prema predlošku i tekstu Dubravka Matakovića, spaja strip, kazalište i apsurd u groteskni prikaz društva koje radije prihvaća uljepšane laži nego neugodne istine. Kroz crni humor i politički nekorektan jezik, predstava razotkriva licemjerje politike, medija i društvenih normi, ne štedeći ni pretjerivanja ni ironiju. Dokle god se smijemo vlastitoj gluposti, ima nade – poručuju autori predstave, ističući da upravo humor, ma koliko crn i pretjeran bio, otvara prostor za kritičko promišljanje stvarnosti.

Ulaznice možete rezervirati i kupiti na www.gkm.hr ili na 099/360-9009.