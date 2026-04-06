UN: Više od 5200 poginulih u sukobima na Bliskom istoku, među njima tisuće civila

Više od 5200 ljudi poginulo je na Bliskom istoku otkako su Sjedinjene Države i Izrael krajem veljače započeli napade na Iran, objavili su Ujedinjeni narodi. Među poginulima je više od 2200 civila.

Prema podacima nevladine organizacije Human Rights Activists News Agency, samo u Iranu poginulo je više od 3500 ljudi, uključujući više od 1600 civila i najmanje 244 djece. Istodobno, Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca navodi da je u toj zemlji ranjeno više od 21.000 osoba.

Velike žrtve i u Libanonu

U Libanonu je u izraelskim napadima poginula 1461 osoba, među kojima najmanje 129 djece, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Ozlijeđeno je više od 4400 ljudi, uključujući 443 djece.

Milijuni raseljenih

Sukobi su izazvali i veliku humanitarnu krizu. Prema podacima UNHCR-a, u Iranu je raseljeno do 3,2 milijuna ljudi, među kojima i brojni afganistanski izbjeglice.

U Libanonu je svoje domove napustilo više od 1,2 milijuna ljudi.

Sukobi se šire regijom

Najmanje 170 ljudi poginulo je i u drugim dijelovima regije, uključujući Izrael, Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt, Siriju, Oman, Saudijsku Arabiju, Katar, Bahrein i Zapadnu obalu.

U Iraku je zabilježeno najmanje 105 smrtnih slučajeva, prema podacima tamošnjih zdravstvenih vlasti.

Poginuli i strani vojnici

Među poginulima su i pripadnici međunarodnih snaga. Život je izgubilo 13 američkih vojnika, jedan francuski časnik, jedan turski vojnik te dvojica turskih obrambenih izvođača.

Ujedinjeni narodi navode i da je najmanje deset osoba poginulo na moru, dok se napadi u Hormuškom tjesnacu nastavljaju.

Prošlog tjedna na jugu Libanona ubijena su i trojica indonezijskih mirovnjaka UN-a, a okolnosti njihove smrti još se istražuju. U Iranu su, od početka sukoba, poginula i četiri volontera Crvenog polumjeseca.