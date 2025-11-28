Ulaznice za dječju božićnu predstavu "Čarobni božićni sat" nestaju brzinom munje!

U nedjelju 7. prosinca na Teatru uz more u Lori najmlađe ljubitelje kazališta očekuje istinska kazališna poslastica.

B GLAD Produkcija i KD "Vatroslav Lisinski" još jednom su se udružili u koprodukciji kako bi naši najmlađi dobili još jednu izvrsnu predstavu za djecu - "Čarobni božićni sat".

Bojan Jambrošić uz kolegice Mateju Majerle i Anu Doru Bajto oživit će na pozornici u Lori priču koja mališane odvodi u čarobni svijet mašte i pustolovinu koja se dugo pamti.

Djeca nisu samo promatrači u ovoj interaktivnoj, veseloj i raspjevanoj predstavi, oni su važna karika bez koje neće biti moguće spasiti Božić i Djeda Božićnjaka.

Vesela božićna predstava

"Godinama već sustavno radimo na kazališnim predstavama za djecu uz naše koprodukcijske partnere iz Lisinskog. I ove godine za naše najmlađe pripremili smo nešto posebno - pravu božićnu avanturu u kojoj je njihova pomoć presudna. Split je među prvim gradovima gdje ćemo u nedjelju 7.12. zaigrati i jako smo sretni što se prva izvedba odmah rasprodala, a za drugu je ostalo još 50-ak ulaznica. Sa željom da kazališnu božićnu čaroliju podijelimo sa što više djece Splita i okolice otvorili smo i treći termin u nedjelju 7.12. u 15:30 sati.

Popunjeni su i termini za organizirani dolazak vrtića i škola u Splitu, te smo zbog velikog interesa otvorili novi termin za njih u utorak, 9.12 u 10h.

Osim u Splitu, do sv. Lucije Čarobni božićni sat gostovat će i u Kaštelima, Klisu, Starom Gradu, Jelsi, Hvaru, Šestanovcu, Pločama...

Cijela ekipa uložila je veliki trud u ovu predstavu kako bi djecu razveselila uoči blagdana te ih naravno i poučila mnogim životnim stvarima kroz igru, pjesmu, zagonetke.

Iskreno se radujemo susretu s mališanima Dalmacije ovog prosinca." - Tadija Kolovrat, B GLAD Produkcija

Ovu veselu božićnu predstavu za djecu potpisuju autor predstave Josip Vrbanić, glazbu Slavko Nedić, dramaturgiju Igor Weidlich, dok režiju potpisuje Nevena Vukes.

7.12. - ČAROBNI BOŽIĆNI SAT - božićna predstava za djecu 10h - RASPRODANO 11:30 - USKORO RASPRODANO 15:30 - NOVI TERMIN

ULAZNICE: ONLINE na www.entrio.hr INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260 SPLIT: knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split) Dancing Bear (Dioklecijanova 6) Ghetaldus i Tisak media (City Center) blagajna u Lori (1h prije izvedbe)