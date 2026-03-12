Ulaganje u zlato pomelo trezorce - ‘Zarada preko 20 puta veća na zlatu’

Hrvatski građani često ulažu u tzv. trezorce, misleći kako zarađuju, no prava je istina da gube novac. Trezorski zapisi naizgled stvaraju iluziju prinosa, no radi se o investicijskom “tigru od papira”. Pritom, mnogi nisu svjesni da postoji znatno sigurnija i višestruko isplativija alternativa.

Inflacija briše sve što mislimo da smo “zaradili” sa trezorcima

Stopa inflacije u Hrvatskoj, u veljači 2026. iznosila je 3.9%. To znači da je sve poskupjelo 3.9% unazad godinu dana. Ako je sve poskupjelo 3.9% u godinu dana, to znači da smo mi istovremeno trebali zaraditi barem 3.9% više novaca kako bismo mogli kupiti iste stvari kao godinu dana ranije. To zapravo i nije realna “zarada”, već samo održavanje na istoj razini.

Ako to gledamo kroz novac na štednji, trebali smo ga prije godinu dana uložiti u nešto što bi nam donijelo minimalno 3.9% prinosa godišnje. Npr., trebali smo uložiti 1000 eura i “zaraditi” barem 3.9% kako bismo imali 1039 eura i ostali na površini.

Na trezorcima je prinos unazad godinu dana iznosio samo 2.5%. Na svakih 1000 eura, dobili smo 25 eura, ostajući 14 eura kraći od inflacije. To je gubitak kupovne moći jer sada možemo kupiti 1.4% manje stvari nego godinu dana prije. Ulagači nisu ništa “zaradili”, već su izgubili i pritom propustili priliku uložiti u instrumente koji su im mogli donijeti realnu zaradu od preko 60%.

Uzimajući u obzir širi kontekst, u posljednjih nekoliko godina, visoka inflacija dovela je do praktičnog udvostručenja cijena mnogih proizvoda - dakle, 100-postotna inflacija. U tih par godina, hrvatski građani uložili su preko 14.3 milijarde eura u trezorce i narodne obveznice.

Visoka inflacija izjela je sav prinos od oko 370 milijuna eura, uključujući i veliki dio kupovne moći inicijalnih 14.3 milijarde eura, ostavljajući građane relativno siromašnijima nego što su bili. Trezorci možda nose garanciju države, no budući da je inflacija veća od zarade, jedino što je ovdje “zagarantirano” jest gubitak.

Ulaganje u fizičko zlato - preko 20 puta isplativije od trezoraca

Cijena zlata u eurima, u posljednjih je 12 mjeseci narasla gotovo 64%, a u zadnjih pet godina preko 200%. Da su Hrvati, npr. uložili 14.3 milijardi eura u fizičko zlato prije godinu dana, dosad bi ostvarili iznad 8,5 milijardi eura prave zarade. Radi se o iznosu preko 20 puta većem od onog na trezorcima. Upravo zato sve više Hrvata prebacuje novac iz trezoraca u zlatnike i zlatne poluge.

Tim više, cijena zlata u posljednjih je 20 godina porasla za preko 865% u eurima, uz prosječni godišnji rast od 12%, znatno više od prosječne stope inflacije u istom periodu te bitno unosnije od drugih ulagačkih instrumenata. Najveće globalne investicijske banke predviđaju da će cijena zlata i u 2026. rasti preko 20% - još jedan razlog za prebacivanje s trezoraca na zlato.

Sve ovo također prepoznaju svjetske centralne banke koje se već godinama odmiču od američkih trezoraca i dolara, gomilajući na tisuće i tisuće tona kako bi se zaštitile od geopolitičkih rizika.

Spomenuti svjetski trend među velikim igračima sve češće slijede i hrvatski građani, čemu svjedoči činjenica da je u prvim mjesecima 2026., prema podacima Centra Zlata, zabilježen 50-postotni rast domaće potražnje za investicijskim zlatom u odnosu na isti period lani.

Zlatna ‘valuta’ koja se lako mijenja za novac

Investicijsko zlato standardizirano je i visoko likvidno, što znači da se bilo gdje u svijetu, u bilo kojem trenutku može odmah zamijeniti za novac, za razliku od trezoraca. Jednostavno je za pohraniti i mobilno - zlatna poluga od jednog kilograma manja je od pametnog telefona te može stati u svačiji džep.

Investicijsko zlato dolazi u različitim veličinama, od jednog grama do jednog kilograma, što znači da je dostupno svim ulagačima, kako onima s budžetom od nekoliko stotina eura, tako i onima koji imaju milijune.

Pritom je oslobođeno je svih poreza, što znači da sva zarada od ulaganja ostaje isključivo vlasniku, bez obveza prema državi. Radi se o realnoj fizičkoj imovini koju je moguće držati u rukama, a zbog svoje otpornosti na krize i inflaciju, daje visoku dozu neovisnosti od financijskog sustava.

