Učinkovita, prirodna i poželjna prirodna mast

- Naišla sam na Internetu na stranicu Snaga ljekovitog bilja gospodina Andrije Berakovića i počela čitati kakve sve proizvode ima. Za oko mi je zapela Prirodna biljna mast, pa sam ju odlučila naručiti. Tako je i bilo, naručila sam, počeli smo ju koristiti i vidjeli da ona stvarno pomaže. Bili smo prezadovoljni – svjedoči gospođa Željka, koja već nekoliko mjeseci koristi Biljnu mast od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije.

Njen suprug je, veli, imao plave noge. Pojavile su mu se vene od napora i stajanja na poslu. – Počeli smo mu mazati noge i stvarno, nakon nekoliko tjedana vidjeli smo učinak. Plavilo od vena je izblijedilo, pojavila se prirodna boja kože – kaže gospođa Željka.

Osim toga, počela je koristiti i tinkturu Čistač krvnih žila, pa veli: – Od njega sam stvarno osjetila promjenu. Počela sam se osjećati lakše, bolje. Dosta mi je pomoglo.

- Mast od ljekovitih biljaka koristimo najviše.Koristimo ju i dan danas. Mažemo se svaku večer. I to ne samo površinski, nego dubinski, utrljavamo. Trljamo dok ne vidimo da masti više nema na koži, da se upila. Meni je najviše pomogla za vene i koljena. Operirala sam oba koljena i sad kad dođem s posla, obavezno si namažem oba koljena i cijelu potkoljenicu, odnosno vene. Stvarno je učinkovita, prirodna i poželjno je mazati se Biljnom masti od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije, - zaključuje gospođa Željka te poručuje: - Stvarno bih ju preporučila svima, treba ju probati. Tko ima neke probleme, neka proba Biljnu mast gospodina Andrije. Bez probe nitko ne može ništa garantirati, ali treba biti uporan.

Stoljećima se u narodnoj medicini koristio gavez, jer sadrži alantoin koji pomaže u zacjeljivanju rana i obnavljanju kože, prebiotik inulin te kolin koji djeluje protuupalno. Djelotvornost povećava i devet ostalih ljekovitih biljaka koji u suglasju s gavezom daju snažan prirodni lijek za brojne zdravstvene tegobe. Prirodna biljna mast djelotvoran je lijek namijenjen svim dobnim skupinama.

PRIRODNA BILJNA MAST OD 10 LJEKOVITIH BILJAKA

Stoljećima se u narodnoj tradiciji koristio gavez zbog sadržaja alantoina koji pridonosi njezi i obnovi kože, prirodnog prebiotika inulina te kolina poznatog po umirujućem djelovanju. Djelotvornost pojačava i devet ostalih biljnih sastojaka koji u suglasju s gavezom pružaju snažnu prirodnu potporu u svakodnevnoj njezi kože i tijela. Prirodna biljna mast namijenjena je svim dobnim skupinama.

UDRUŽENA SNAGA 10 BILJAKA

pomaže kod umorne kože i napetosti u tijelu nakon fizičkog napora

pogodna za masažu dijelova tijela poput leđa, ramena, vrata i nogu

njeguje suhu i osjetljivu kožu, idealna za svakodnevnu upotrebu

umiruje kožu izloženu vanjskim utjecajima

podržava prirodne procese obnove kože

koristi se za njegu stopala, peta i ruku

pruža osjećaj ugode prilikom masaže sljepoočnica i vlasišta

prikladna za korištenje nakon boravka na suncu ili hladnoći

Uporaba: umasirati na željeno područje čiste i suhe kože nekoliko puta dnevno prema potrebi.

Zapremina 200ml – 25€

Zapremina 400ml – 45€ AKCIJA!

ALKOHOLNA BILJNA TINKTURA “ČISTAČ DIŠNIH PUTEVA“

NUTARNJA PRIMJENA

Čisti dišne puteve i pomaže u liječenju plućnih oboljenja (astma i bronhitis)

Pročišćava krv od toksina, pomaže kod hepatitisa, jača krv kod slabokrvnih osoba, povećava razinu C vitamina

Poboljšava rad mozga i srca

Pomaže kod dijabetesa

Smanjuje upalne procese, pomaže kod reume i gihta

Pospješuje probavu i rad želuca

Liječi gastritis, katar crijeva

Pojačava izlučivanje mokraće

Čisti jetru od masnih stanica

Liječi afte u ustima

Povoljno utječe na plodnost i rješava ginekološke probleme (CIN 1 i CIN 2, policistični jajnici), pomaže nakon kiretaže

VANJSKA PRIMJENA

Pomaže kod liječenja

Čireva Varikoznih vena Hemoroida Reume Artritisa Potkožnih kvrga Upala i ozljeda kostiju i zglobova



Raznih rana i ostalih bolesti

Uporaba: piti po jednu jušnu žlicu 3 puta na dan (ujutro, u podne i uvečer) prije jela ili mazati bolno, upaljeno ili ozlijeđeno mjesto

Zapremina 2.5dcl – 25€

ALKOHOLNA BILJNA TINKTURA “ČISTAČ KRVNIH ŽILA“

DIURETIK

Pomaže kod:

Akutnih i kroničnih edema, zatajenja bubrega, zatajenja srca, povišenog krvnog tlaka, glaucoma

Sprječavanja kardiovaskularnih bolesti, moždanog i srčanog udara, krvnih ugrušaka, aritmije srca

Čisti krv od masnoće

Snižava krvni tlak

Pomaže kod dijabetesa

Sprječava razne alergije

Uništava štetne bakterije stafilokoke i streptokoke

Otapa bubrežne i žučne kamence, pomaže kod bolesti mokraćnih puteva

Pomaže kod negativnih posljedica kemoterapije, nesanice i opadanja kose

Potiče rad jetre, bubrega i prostate, poboljšava rad želuca

Čisti crijeva i normalizira crijevnu floru

Pomaže kod nadimanja i plinova, raznih grčeva, proljeva

Pospješuje potenciju, umanjuje klimakterične tegobe

Ublažava upale zglobova, artritis i artrozu

Pomaže u liječenju plućnih oboljenja, bronhitisa, astme i gripe

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 25€

TINKTURA OD MEDVJEĐEG LUKA

OBNAVLJA I POMLAĐUJE

jača imunitet

tjera parazite, gljivice, mikrobe, viruse

čisti organizam

razrjeđuje krv i snižava visoki krvni tlak

smanjuje koncentraciju „lošeg” kolesterola u krvi

sprječava bolesti krvnih žila i time umanjuje opasnost od infarkta

pospješuje rad crijeva, liječi akutne i kronične proljeve, lijenost crijeva i tvrdu stolicu

blagotvorno djeluje na mokraćni sustav

čisti jetru od lijekova i toksina i podmlađuje ju

Poboljšava pamćenje, pomaže kod nesanice i vrtoglavice

pomaže kod osteoporoze, artritisa te reume

liječi katar pluća i s njim povezane tegobe disanja, pomaže kod oporavka od tuberkuloze

djelotvoran kod ekcema, dermatitisa, hematoma i rana

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 23€

TINKTURA OD IMELE

OPUŠTA I JAČA TIJELO

Pomaže kod

dijabetesa

reguliranja krvnog tlaka

bolesti jetre

potiče imunološki sustav na borbu protiv carcinoma

potiče imunitet

sprječava ovapnjenje krvnih žila, poboljšava cirkulaciju

čuva kardiovaskularni sustav

ublažava negativne posljedice kemoterapije

djeluje protuupalno i pomaže kod artritisa i artroza, varikoznih vena

koristi kod klimakteričnih tegoba

ublažava depresiju, nesanicu, napade straha i panike, epilepsiju

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 23€

ALKOHOLNA BILJNA TINKTURA OD KOPRIVE

Prokrvljuje vlasište kose, ojačava korijen kose i spriječava opadanje

čisti krv i obnavlja crvena krvna zrnca

potiče rad gušterače i slezene, regulira hormone

otapa žučni i bubrežni kamenac

čisti masne jetrene stanice

pomaže kod ciroze jetre

smanjuje masnoću u krvi

liječi gastritis i žgaravicu

jača mokraćni mjehur

liječi alergije

pomaže kod tegoba u klimakteriju

jača imunitet, sprječava širenje karcinoma

ublažava i sprječava ispadanje kose

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 23€

TINKTURA OD HRENA

PRIRODNI ANTIBIOTIK

Liječi kašalj, probavne tegobe, urinarne infekcije, reumu i akne

Stimulira lučenje želučanih i crijevnih sokova

Potiče rad jetre

Potiče rad srca i cirkulaciju

Ublažava simptome prehlade, gripe i raznih viroza

Ublažava reumu

Potiče imunološki sustav,

Uništava i uklanja razne parazite, viruse, gljivice i bakterije te pomaže u liječenju bolesti koje uzrokuju

prirodni antibiotik, probiotik i diuretic

Uporaba: piti po jednu jušnu žlicu 3 puta na dan (ujutro, u podne i uvečer) prije jela

Zapremina 2.5dcl – 23€

