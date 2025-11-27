U subotu počinje Advent na Obrovu uz Beach party! Obucite havajsku košulju i zaplešite na koncertu Šo!Mazgoona

Besa me Mucho - Advent na Obrovu počinje ove subote, 29. studenog od 20 sati u ulici Obrov, i to Beach partyem. Legendarni Šo!Mazgoon svojim će hitovima pretvoriti najživlju splitsku ulicu u pravu ljetnu pozornicu.

Hitovi kao što su Otoče, Na Palagruzu, Tramuntona i ostali ugrijat će posjetitelje u ovim zimskim, blagdanskim danima i podsjetiti sve na lakoću življenja u Dalmaciji tijekom ljeta, ali i zime. Advent na Obrovu se osim po drugačijem programu ističe i po jedinstvenoj gastro ponudi, pa će posjetitelji uživati u blagdanskim delicijama restorana Corto Maltese.

Bakalar bianco, bakalar to go sa slanutkom u domaćoj bublici, sarma to go u pita kruhu s umakom od kiselog kupusa i pancete te domaća cimet rola i fritule, idealna su pozivnica za sve koji jedva čekaju osjetiti okuse i mirise domaćih specijaliteta u adventskom izdanju.

Izvadite havajske košulje i šlape iz ormara i pretvorite adventsku kulisu u plažu na otvorenom, a oni koji dođu u kupaćima imaju besplatnu turu pića. Organizatori pozivaju posjetitelje da otvore blagdansku sezonu u stilu uz neizostavnu besu kao zaštitni znak adventa na Obrovu.

Ulaz na sve događaje je besplatan, a jedini upad je “besa” koju možete dati Besomatima na ulazu u ulicu.