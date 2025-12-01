U srcu Dicma smjestila se vesela i šarena dječja igraonica Lunito. Omiljeno mjesto malih slavljenika

U samom srcu Dicma, nedaleko od Splita, smjestila se vesela i šarena dječja igraonica Lunito – omiljeno mjesto malih slavljenika.

Ideja je proizašla iz želje da pružimo mališanima sigurno, veselo i poticajno mjesto za igru, a roditeljima ugodan prostor gdje se mogu opustiti i uživati dok se njihova djeca zabavljaju. Dicmo je mjesto s puno obitelji i djece, pa smo željeli stvoriti nešto što će našim sumještanima biti dostupno i blizu. Sada, nakon nešto više od godinu dana od otvorenja, s ponosom možemo reći da smo u tome i uspjeli – kazuju nam vlasnice Antonia i Maja.

Lunito nije samo igraonica – to je mali svijet mašte!

Djeca mogu uživati u jedinstvenom iskustvu tematskih kućica, kutku za fotografiranje i brojnim igrama koje potiču kreativnost. Roditelji imaju svoj stol i prostor za druženje, mogu popiti kavu iz aparata, a na raspolaganju im je i kuhinjica s hladnjakom za pohranu hrane i pića. Posebnu pažnju posvetili su udobnosti i praktičnosti – prostor ima potpuno opremljen zahod s prematalicom i pelenama, tako da roditelji ne moraju brinuti ni o sitnicama.

Rođendanski paketi

Paket 1 – 160 €

Osnovni paket uz rođendansku proslavu od 2 sata i animatora za do 15 djece.

Uključeno: digitalne pozivnice, grickalice, prirodni negazirani sokovi i kava za roditelje.

Roditelji mogu donijeti vlastitu hranu i tortu ili naručiti dodatno od partnera igraonice.

Paket 2 – 220 €

"All inclusive" paket za do 15 djece, također u trajanju od 2 sata.

Uključeno: digitalne pozivnice, animator, voćni sokovi i grickalice, pizza iz krušne peći te Biberon rođendanska torta s tematskim topperima i svjećicom.

Kava za roditelje je osigurana, a dodatna hrana i piće mogu se donijeti ili naručiti.

U tijeku je i blagdanska akcijska ponuda na Paket 2, pa sada možete rezervirati rođendan koji uključuje sve što je potrebno za opuštenu rođendansku proslavu po cijeni od 200 €. Ponuda se odnosi na sve nove rezervacije, neovisno o datumu održavanja rođendana.

Dodatne usluge: Sve za čaroban rođendan

Lunito surađuje s nizom partnera koji svako slavlje pretvaraju u pravi mali spektakl.

U ponudi su:

vesele maskote Maskotino

Loli baloni i balonske dekoracije

profesionalno fotografiranje MamaMia moments

facepainting koji oduševljava svako dijete

Roditelji kažu da se upravo zbog ovih detalja Lunito razlikuje od drugih igraonica.

Radionice koje se pune u rekordnom roku

Osim rođendanskih proslava, u Lunitu često organiziraju i tematske radionice za djecu. Radionice su kreativne, edukativne i uvijek zabavne – od izrade ukrasa i igračaka do likovnih i glazbenih aktivnosti. To su trenuci kada djeca kroz igru uče, istražuju i razvijaju svoje talente.

Tijekom prosinca održat će se nekoliko posebno zanimljivih radionica:

ukrašavanje medenjaka uz slastičarku Vanju (Aave cakes)

božićno fotografiranje uz MamaMia moments

izrada okvira, druženje s djedom i vilenjakinjom uz poklončiće

Punch needle vezenje božićnih motiva (Obrt za poduku Mikael)

te niz drugih zabavnih adventskih aktivnosti

Prijave su obavezne putem Instagram poruke.

Lunito je i ponosni sponzor MNK Hajduk, s kojima organiziraju druženja djece i igrača.

Zašto baš Lunito?

Topla, obiteljska atmosfera, individualan pristup i puno ljubavi prema djeci. Ništa nije „po špranci” – svaka proslava se prilagođava željama slavljenika. Suradnja s lokalnim partnerima osigurava kvalitetu, a detalji se vide na svakom koraku.

Kako rezervirati?

Dovoljno je javiti se putem Instagram ili Facebook profila, telefonom ili osobno u igraonici. Preporučuje se rezervacija nekoliko tjedana unaprijed – osobito za vikende i adventske radionice koje se pune iznimno brzo.

Lunito igraonica – mjesto gdje mašta postaje stvarnost!

Dicmo, blizina Splita

Rezervacije i informacije: Instagram, Facebook ili 099 501 0539 (Maja)