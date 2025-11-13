U srcu Čaporica: Konoba Selo - mjesto gdje tradicija miriše na domaće

Kad posljednji gradski semafor ostane iza vas, a cesta vas odvede prema Cetini, tamo gdje se planina i dolina spajaju u najmirniji krajolik Dalmatinske Zagore - naići ćete na Konobu Selo.

Smještena u Čaporicama, ova konoba nije samo restoran - to je povratak korijenima, mirisima i okusima koji nas vraćaju u djetinjstvo, u kuće naših nonića.

Domaće je domaće - i osjeti se u svakom zalogaju

U Konobi Selo nema žurbe. Svako jelo priprema se polako, s ljubavlju, baš kao što su to nekad radile naše bake. Na meniju se nalaze domaći pršut i sir, pečenica, sarme, jela ispod peke, teleće i kokošje juhe, pečenja, fažol, jela s gradela, ali i nezaobilazni uštipci - slatki i slani, posluženi topli, baš onako kako treba.

Posebna priča je kruh koji se poslužuje – rađen od domaćeg brašna i pečen ispod peke, hrskav izvana, mekan iznutra, s onim mirisom koji otvara apetit čim zakoračite unutra.

Sve što izađe iz njihove kuhinje izrađeno je provjerenim tehnikama i od najsvježijih, lokalnih sastojaka, kako bi se sačuvala autentičnost okusa i duh kuhanja naših predaka. Od prvog zalogaja do posljednjeg, imate osjećaj kao da ste sjeli za stol u nekoj staroj dalmatinskoj kući – gdje se jelo ne iz nužde, nego iz ljubavi i zajedništva.

Okusi prošlosti i toplo gostoprimstvo

U Konobi Selo s rustikalnim ambijentom, pod drvenim gredama i uz pucketanje vatre, lako je zaboraviti na svakodnevni stres. Domaćini će vas dočekati s osmijehom, ponuditi kap domaćeg vina i pobrinuti se da se osjećate kao kod kuće.

„Naša želja je da ljudi, kad dođu kod nas, ne dobiju samo tanjur hrane, nego cijelo iskustvo – da se prisjete vremena kad se jelo u miru, kad se razgovaralo, kad se živjelo sporije i ljepše“, kažu domaćini iz Konobe Selo.

Fleksibilno radno vrijeme i meni po želji

Jedna od posebnosti ove konobe je i fleksibilno radno vrijeme po dogovoru. Nema strogih termina ni zatvorenih vrata – bilo da želite intimni obiteljski ručak, poslovni sastanak, proslavu rođendana ili privatnu večeru, domaćini će vam se maksimalno prilagoditi.

Uz prethodni dogovor, meni se slaže po vašim željama, bilo da želite jela ispod peke, janjetinu, tradicionalne juhe, desertne palačinke ili nešto posebno izvan standardne ponude.

Doživite mir, tradiciju i okuse koji traju generacijama

Konoba Selo je mjesto koje podsjeća zašto volimo tradiciju– zbog ljudi, jednostavnosti, domaće spize i onog osjećaja da ste došli “doma”.

Ako ste u potrazi za autentičnim gastro doživljajem, s toplim domaćinima i okusima koji podsjećaju na prošla vremena – ovo je adresa koju ćete rado preporučiti i na koju ćete se vraćati.

Konoba Selo, Čaporice

‪+385 98 900 6761‬

Ručkovi, večere i proslave - po dogovoru