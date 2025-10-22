U Splitu započela važna suradnja dvaju brendova: “Cilj je doseći vrhunac gastronomske i enološke izobrazbe”

Trideset učenika Olive Allegre, Mediteranskog centra gastronomskih umjetnosti Split – u okviru kojeg djeluje Privatna srednja škola Wallner – prošlog je tjedna posjetilo vinariju Markus Wines u Kaštelima. U modernom vinskom podrumu, miris drveta i vina odmah je povezao dvije priče koje dijele isti cilj: znanje, zanat i ljubav prema mediteranskoj kulturi.

Posjet je bio osmišljen kao uvod u svijet sommelierstva, enologije i vinske kulture za 15 maturanata i 15 učenika trećih razreda smjera turistički komercijalist. U pratnji profesora kuharstva Gorana Batarela i profesorice talijanskog jezika Anje Posavec, strastvene poznavateljice vina, učenici su imali priliku iz prve ruke upoznati proces nastanka vina.

U vinariji su ih ugostili zaposlenica vinarije Ema Rakuljić te Ivona i Slaven Jeličić, bračni par enologa koji zajedno vode Markus Fine Wines. Njihova radionica o enologiji pružila je učenicima uvid u to kako grožđe postaje vino, kako terroir utječe na karakter i kvalitetu, te kako se u boji, mirisu i teksturi može pročitati priča o zemlji i vremenu. Punoljetni učenici imali su priliku i kušati vina – ne radi degustacije u klasičnom smislu, nego kako bi razumjeli što vino doista jest.

„Naš cilj bio je pokazati učenicima da je vino mnogo više od proizvoda – ono je rezultat kulture, znanja i poštovanja prema prirodi. Ovakve suradnje povezuju teoriju i praksu, ali i grade osjećaj pripadnosti mediteranskom identitetu“, izjavio je profesor Goran Batarelo.

Markus Wines brzorastuća je i premium vinarija poznata svojem suvremenom pristupu i tehnološki naprednom podrumu, koji se često opisuje kao jedan od najmodernijih u Hrvatskoj. U njihovom se portfelju nalaze babić, crljenak, dobričić, plavac mali, maraština, pošip i rosé, vina nastala od pomno odabranog grožđa s eminentnih dalmatinskih položaja. Novi vinogradi na šoltanskim padinama čiji su kadrovi obišli svijet i Hrvatsku svjedoče o nastavku te priče i predanosti autohtonim sortama.

Učenici su tako mogli vidjeti kako se spoj tradicije i suvremene tehnologije pretače u konkretan proizvod.

„Za nas je ovo bilo iskustvo koje nadilazi školski program. Osjetiti vino tamo gdje nastaje – to se ne zaboravlja“, rekao je jedan od učenika.

Takav pristup obrazovanju upravo je ono čemu teži Oliva Allegra – škola koja gastronomiju promatra kao cjelinu, od zemlje do tanjura i koja je obrazovala ugledne chefove u Hrvatskoj, a među njima one i s Michelinovim zvjezdicama.

Na Žnjanu uskoro počinje gradnja nove školske zgrada, a novoizgrađeni školski vrt zelena je oaza održivog promišljanja zamišljenog kao laboratorija okusa pod otvorenim nebom. Ondje će učenici uzgajati vlastite namirnice, učiti o održivosti i stvarati poveznice između hrane, prostora i kulture.

„Gastronomija nije samo priprema jela – ona je priča o mjestu, ljudima i vremenu. Želimo našim učenicima omogućiti da uče kroz iskustvo, u stvarnim okruženjima, jer upravo tamo nastaje znanje koje traje. Suradnje poput ove s vinarijom Markus pokazuju kako se izvrsnost u obrazovanju i izvrsnost u praksi mogu susresti na najljepši mogući način”, izjavila je ravnateljica Ana Bulovan dodavši kako je ovo tek početak suradnje dvaju brendova koji za cilj ima dovođenje gastronomske i enološke edukacije do vrhunca.

Zajednička nit koja povezuje Olivu Allegru i vinariju Markus jest ideja o kvaliteti i identitetu. I jedni i drugi nastoje Dalmaciju predstaviti kao prostor u kojem znanje i emocija imaju jednaku važnost. Dok Markus u svojim impresivnim vinogradima na Šolti razvija suvremeni izraz dalmatinskog vina, Oliva Allegra u Splitu gradi temelje budućih kulinarskih profesionalaca.

„Učenicima koji se obrazuju za gastronomiju razumijevanje vina jednako je važno kao i razumijevanje namirnica. Jer svako dobro jelo traži svoje vino – a svako dobro vino traži čovjeka koji zna prepoznati njegovu priču,“ istaknuo je Slaven Jeličić.

Dan je završio obilaskom podruma, razgovorima i zajedničkim fotografijama. Učenici su iz Kaštela ponijeli iskustvo koje nadilazi nastavu – spoznaju da gastronomija nije samo kuhanje, a vino nije samo piće, već spoj znanja, vještine i poštovanja prema tradiciji.