U Split stiže jedno od najneobičnijih scenskih ostvarenja

Na Teatar uz more stiže nam jedno od najneobičnijih scenskih ostvarenja što je sasvim očekivano budući iza njega stoji kultni strip majstor Dubravko Mataković.

Aktualna društvena situacija prikazana crnom komedijom "Kulen ruž" u izvedbi Virovitičkog i Vinkovačkog kazališta nikad egzaktnije, uz puno crno humora, ironije i apsurda secira našu svakodnevicu. Baš kao što to Mataković godinama već radi kroz svoje stripove.

Društvo koje radije vjeruje uljepšanim lažima samo da se ne suoči s istinom, sasvim je točan opis današnjeg života, svugdje pa tako i u Hrvatskoj. Cijenjeni hrvatski crtač stripova Dubravko Mataković autor je teksta, scenografije, kostimografije i plakata za ovu komediju o disfunkcionalnoj obitelji, dok režiju potpisuje Dražen Ferenčina. Svijet u kojem živimo obilježen je licemjerjem, medijskim manipulacijama, prikrivanjem nepravde iza uljepšanih slika. Svojim perom Mataković kroz puno humora i ironije razotkriva te apsurde namjerno odbijajući sudjelovati u površnoj ispravnosti javnog mišljenja. U vrijeme kad sve mora biti uljepšano i politički korektno Mataković stripom, a sad i predstavom, vraća pravo na slobodu govora.

I pravo na smijeh.

Jer dokle god se smijemo vlastitoj gluposti za nas ima nade. "Pisao sam kako mi je došlo, bez nekakvih posebnih namjera, sa željom da napišem smiješan tekst koji će zabaviti publiku. Ništa više. Koliko je to na kraju smiješno određuje reakcija publike. Nekorektnosti ima koliko i u mojim stripovima koji su rađeni za odrasle." - Dubravko Mataković Glumački ansambl koji čine Monika Duvnjak, Igor Golub, Marko Hergešić, Andrija Krištof i Matko Trnačić sjajno prikazuje likove koji su oličenje Matakovićevih strip junaka.

Kulen ruž je komedija koja spaja strip, kazalište i potpuni apsurd. Izvedba obiluje crnim humorom, ironijom i pretjerivanjima, politički nekorektnim izjavama, ne štedeći ni politiku, ni medije, ni društvene norme bez ikakve namjere da se netko nađe uvrijeđen, već iz čiste potrebe da se izgovori gola istina.

Jer "𝗞𝘂𝗹𝗲𝗻 𝗿𝘂ž" je kaos, karikatura, kulen, ruž i crni humor u najboljem mogućem pakiranju.

