U Poreč stiže najvažniji regionalni sajam za turizam: Promohotel dovodi više od 500 brendova HoReCa sektora

Idućeg tjedna u Poreču započinje 41. izdanje Promohotela, međunarodnog sajma prehrane, pića i opreme za turizam. Na 5.000 m2 izložbenog prostora dvorane Žatika posjetitelji će od srijede 11. veljače, tijekom četiri dana moći obići 150 izlagača iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Srbije, Mađarske, Austrije i Slovačke. Bilo da je riječ o ugostiteljskoj opremi, namještaju, prehrambenim proizvodima, upravljačkim ili IT rješenjima, na sajmu će biti moguće upoznati više od 500 brendova HoReCa sektora.

„Promohotel se pozicionirao kao mjesto razmjene znanja, iskustava i konkretnih rješenja za sektor. Okupljajući vodeće stručnjake i organizacije koje dižu standarde u sektoru, trudimo se dati odgovor na stvarne potrebe turističkih i ugostiteljskih profesionalaca - od strateškog promišljanja ponude do operativnih alata koji olakšavaju svakodnevno poslovanje.“, istaknula je direktorica sajma Ivana Štiković.

Već tradicionalni dio sajma, Education Point, stručni je edukacijski program koji ove godine posebno posvećen digitalnoj transformaciji, marketingu i primjeni novih tehnologija u poslovanju. Uz teme poput dizajna interijera i njegovog utjecaja na iskustvo gosta, razvoja biciklističke infrastrukture i održive mobilnosti, kulturnih usluga i prirodne baštine kao elemenata nišnog turizma, iznijet će se i najnoviji trendovi u pristupu obiteljskom, kulturnom i filmskom turizmu. Poseban dio programa posvećen je i povezivanju domaćih i međunarodnih tržišta, s naglaskom na suradnju hrvatskih i talijanskih poduzeća u sektorima ključnima za HoReCa industriju.

Značajan segment edukacijskog programa posljednjeg dana sajma usmjeren je na digitalne alate i sadržaj, uključujući praktične radionice izrade web stranica s booking formama, izradu video sadržaja za društvene mreže, pozicioniranje brenda na tražilicama (SEO) ,, umjetne inteligencije i ChatGPT-a u kreiranju profesionalnog sadržaja te razumijevanje uloge društvenih mreža i Google alata u donošenju odluka gostiju. Cilj ovih predavanja je ponuditi sudionicima primjenjiva znanja koja mogu odmah implementirati u svoje poslovanje.

I ove godine očekuje se velika gužva u gastro dijelu, gdje će poznati chefovi i brendovi pokazati kako pripremati internacionalne i domaće specijalitete, prilagođene očekivanjima današnjeg gosta. “Posjetitelji Promohotela su vlasnici ugostiteljskih objekata i brojni drugi djelatnici HoReCa sektora koji svake godine traže način kako unaprijediti svoju ponudu i gostu ponuditi dodanu vrijednost. Edukacije, standardi pružanja usluga i inovativni načini pripreme hrane dio su sadržaja sajma koji privlači veliku pažnju, a u skladu su s našim ciljem da posjetitelji sa sajma odu informiraniji, povezaniji i spremniji za nadolazeću sezonu” zaključila je Ivana Štiković.

Podršku Promohotelu i ove godine pruža Grad Poreč-Parenzo, koji prepoznaje njegov značaj za lokalnu zajednicu i pozicioniranje Poreča kao središta stručnih događanja u turizmu. ”Promohotel je najava turističke sezone u Poreču i međunarodni sajam koji je još davno dokazao da naš grad može kvalitetno organizirati velike sajmove i manifestacije. Zahvaljujući dugoj tradiciji, iz Promohotela su kroz godine izrasli i drugi sajmovi u Poreču i dvorani Žatika. Čestitam organizatorima na kontinuiranom radu i dovođenju noviteta i brendova te zahvaljujem cijelom timu Promohotela i obitelji Štiković koja je sve pokrenula. Grad Poreč ostaje snažan partner poduzetnicima i gospodarstvu, što potvrđujemo i kroz ovaj sajam”, poručio je gradonačelnik Loris Peršurić.

Promohotel je otvoren za sve zainteresirane uz besplatnu prethodnu registraciju putem službene web stranice promohotel.hr. Sajam organizira agencija Studio 053 uz podršku sponzora i pokrovitelja među kojima su Grad Poreč-Parenzo, Istarska županija, Turistička zajednica Istarske županije, Turistička zajednica Grada Poreča, Hrvatska gospodarska komora – ŽK Pula, Obrtnička komora Istarske županije i Udruženje obrtnika Poreč.