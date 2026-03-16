U outletu Best Price vrhunski televizori sniženi 50%, a pogledajte cijene za mini wash, kućanske uređaje i uskrsni asortiman

U kaštelanski Best Price outlet stigla je nova velika pošiljka tehnike, kućanskih aparata i sezonskog asortimana, a kupce očekuju televizori velikih dijagonala, uređaji za čišćenje doma, mali kućanski aparati te bogata ponuda proizvoda za svakodnevnu upotrebu. Uz to je stigao i uskrsni program s dekoracijama i prigodnim proizvodima za nadolazeće blagdane, što dodatno proširuje ponudu ove trgovine koja je u kratkom vremenu postala jedno od najposjećenijih shopping odredišta šireg splitskog područja.

Veliki televizori i tehnika za dom

Posebnu pažnju privlači dolazak velikih 4K televizora njemačke marke Metz. Model METZ TV 65 inča dostupan je po cijeni od 449 eura, dok je model METZ TV 75 inča dostupan po cijeni od 549 eura. Time se ponuda televizora u Best Price outletu dodatno proširuje, uz već dostupne 4K QLED televizore dijagonale 43 i 50 inča po cijenama od 169 do 229 eura, pa kupci sada mogu pronaći gotovo sve popularne veličine televizora na jednom mjestu.

U ponudu su stigli i Mini Wash visokotlačni uređaji za čišćenje snage 1900, 2000 i 2500 W po cijenama od 99 eura, 127,90 eura i 135 eura. Riječ je o uređajima namijenjenima pranju terasa, dvorišta, automobila, vrtne opreme i drugih vanjskih površina, pa su posebno praktični u proljetnim mjesecima kada počinje uređivanje okućnica i priprema prostora za toplije dane.

Kupcima su i dalje dostupni robotski usisavač Smart Vision SX6000 te štapni usisavači SV9000 i SV7000 po cijeni od 199 eura, uređaji koji omogućuju usisavanje i čišćenje različitih podnih površina i sve su češći izbor u modernim kućanstvima.

Novi kućanski aparati i proizvodi za svakodnevni život

Ponuda malih kućanskih aparata proširena je novom linijom uređaja brenda Techwood. U trgovini su dostupna kuhala za vodu po cijenama od 8,90 do 14,90 eura, friteze na zrak od 28,90 do 82,90 eura, blenderi po cijeni od 20,90 eura te električni roštilji od 18,90 do 22,90 eura. Kupci mogu pronaći i kuhalo za rižu po cijeni od 16,90 eura, parni čistač po cijeni od 77,90 eura, sušilo za kosu po cijeni od 12,50 eura, električnu pećnicu po cijeni od 66,90 eura, multipraktik po cijeni od 31,50 eura te uređaj za pravljenje leda po cijeni od 78,90 eura. Posebno zanimanje izaziva i aparat za pripremu slushy napitaka po cijeni od 167,90 eura.

Best Price outlet zadržava i široku ponudu proizvoda za kućanstvo i svakodnevne potrebe. U trgovini se mogu pronaći posteljina po cijenama od 0,90 do 9,90 eura, vrećice za smeće zapremine 35 litara po cijeni od 0,63 eura, razni proizvodi od plastike za dom, košare i boxevi za pohranu, posuđe, tave, lonci i vatrootporne zdjele, uredski materijal, igračke te brojni drugi proizvodi za kućanstvo.

U ponudi su i prehrambeni proizvodi pa je tako Coca Cola od 1,75 litara dostupna po cijeni od 1,61 euro, uz razne druge proizvode za svakodnevnu potrošnju.

Uskrsni program i blagdanski asortiman

S dolaskom proljeća u trgovinu je stigao i uskrsni program koji uključuje razne dekoracije, uskrsne ukrase i dodatke za uređenje doma i blagdanskog stola. Ovaj sezonski asortiman nadopunjuje ponudu proizvoda za dom, vrt i svakodnevni život.

Best Price outlet nalazi se u Kaštel Štafiliću na adresi Pape Ivana Pavla II gdje kupce svakodnevno očekuje širok izbor proizvoda za dom, tehnologiju, sezonske dekoracije i kućanstvo po standardno najnižim cijenama na tržištu.