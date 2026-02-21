U jednu našu osnovnu školu stigla je pošiljka od kralja Charlesa

Učenici 7.a razreda Osnovne škole Podmurvice u Rijeci doživjeli su nesvakidašnje iznenađenje – na njihovu adresu stigla je božićna čestitka iz Buckinghamske palače.

Kako je objavila škola na društvenim mrežama, riječ je o odgovoru na čestitke koje su učenici sami izradili i poslali britanskom kralju Charlesu III. tijekom prosinca.

Velik trud i puno mašte

Sedmaši su ručno oslikavali božićne čestitke, u koje su uložili mnogo vremena, kreativnosti i truda. Uz prigodne blagdanske poruke, odlučili su svoje radove poslati britanskom monarhu, ne sluteći hoće li odgovor uopće stići.

Nakon slanja pošiljke, uslijedilo je višemjesečno iščekivanje.

Odgovor koji nisu očekivali

Na veliko oduševljenje učenika, proteklih dana u školu je stiglo pismo iz Londona. Sedmaši se sada mogu pohvaliti da su primili božićnu čestitku poslane izravno iz Buckinghamske palače.

Iz škole ističu kako će ovaj poseban trenutak učenicima zasigurno ostati u lijepom sjećanju – kao potvrda da se trud, kreativnost i lijepa gesta mogu vratiti na najljepši mogući način.