U Dugopolju sinoć otvoren DanKüchen Exclusive Studio – novi premium centar dizajna, arhitekture i modernog življenja

U Dugopolju je sinoć svečano otvoren DanKüchen Exclusive Studio, novi premium centar posvećen dizajnu kuhinja, arhitekturi interijera i suvremenom načinu življenja. Riječ je o prvom DanKüchen experience prostoru ove razine u Dalmaciji, a njegovim otvorenjem na hrvatsko tržište uveden je novi standard u predstavljanju kuhinja i planiranju doma.

Za razliku od klasičnih salona namještaja, DanKüchen Exclusive Studio osmišljen je kao dizajnersko-projektni centar u kojem se interijeri stvaraju kroz savjetovanje, arhitektonski proces i testiranje rješenja prilagođenih stvarnim navikama i potrebama klijenata. Naglasak je na individualnom pristupu, funkcionalnosti i dugotrajnosti, uz visoku estetsku razinu izvedbe.

"Nama dizajn nije samo lijep prostor, nego način življenja. Kuhinja je mjesto rituala, spontanosti, povezanosti i uspomena. Želimo da svaki projekt bude autentičan, promišljen i prilagođen onome tko u njemu živi", istaknula je osnivačica i direktorica studija Dunja Cigić. Cigić iza sebe ima više od dvadeset godina iskustva u industriji interijera i investicijskim projektima, kao i specijalizirano obrazovanje iz arhitekture interijera stečeno u Njemačkoj.

Studio zajedno s njom vodi Danijela Rogošić, zadužena za komunikacijski i operativni segment poslovanja. Njezin korporativni background, socioekonomsko obrazovanje i strukturirani pristup radu, kako je naglašeno, osiguravaju da svaki projekt bude do kraja organiziran i izveden. "Od prvog dana znali smo da želimo stvoriti showroom u kojem se dizajn živi, a ne samo promatra. Svaki detalj ima svrhu i priču", dodala je Rogošić.

Posebnu pažnju posjetitelja privukla je inovativna VR prezentacija interijera, dostupna klijentima tijekom projektiranja. Uz VR naočale kupci i arhitekti mogu "ući" u budući prostor, prošetati kuhinjom i doživjeti ergonomiju, dimenzije, raspored i estetiku prije same narudžbe ili izvedbe. Ovakav način rada prvi se put u ovom obliku uvodi na području Dalmacije te donosi novu razinu personalizacije i sigurnosti u donošenju dizajnerskih odluka.

Otvorenje studija zamišljeno je kao doživljaj u prostoru, a ne klasično okupljanje. Nakon što je načelnik Dugopolja Perica Bosančić s vlasnicama prerezao vrpcu, uzvanici su imali priliku upoznati najnovije uređaje i inovacije kroz kulinarsku prezentaciju. Uslijedila je degustacija jela poznatog chefa Hrvoja Zirojevića, dok je slatki dio večeri obilježen zajedničkim ukrašavanjem velike torte s timom slastičarnice Laferi. Gosti su večer nastavili u opuštenoj atmosferi uz craft koktele, a program je moderirala Edita Lučić Jelić.

Među brojnim uzvanicima bili su arhitekti, dizajneri interijera, odvjetnici, investitori, predstavnici kreativnih industrija te poznate osobe iz javnog života. Otvorenju su prisustvovali, među ostalima, Ivan i Raquel Rakitić, Stipe Pletikosa, Aljoša Asanović, Ana Gruica Uglešić i Boran Uglešić, Josip i Jelena Ivančić, Gabriela Budimir i mnogi drugi. Njihov dolazak, poručeno je, potvrđuje da je studio već prepoznat kao novo referentno mjesto za dizajn interijera na području Dalmacije.

DanKüchen Exclusive Studio radi isključivo uz prethodnu rezervaciju termina, čime se klijentima osigurava individualno vrijeme, stručna posvećenost i potpuna prilagodba projektu. Ponuda uključuje projektiranje i dizajn, VR prezentacije, savjetovanje i tehničku podršku, 3D modeliranje te realizaciju projekata uz nadzor. Studio je namijenjen privatnim korisnicima, arhitektima i investitorima, kao i razvojnim projektima.

Za sve informacije i dogovor termina klijenti se mogu obratiti putem e-pošte studio@dandugopolje.com. Studio je aktivan i na Instagramu pod imenom dan_studio_dugopolje, dok se mogućnost web-rezervacija najavljuje uskoro.