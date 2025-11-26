Ovoga petka i subote Split ponovno će postati središte snažnog glazbenog doživljaja koji se dugo pamti. U BackBar Plan B stiže novosadska grupa GIFT, bend koji je širom regije izgradio reputaciju jednog od najautentičnijih tribute izvođača i stvaratelja atmosfere koja publiku potpuno uvlači u svoj svijet.

Petak će otvoriti poseban Dance Mix program – dinamičan, plesni set koji GIFT izvodi s energijom i lakoćom zbog koje publika uvijek ostane bez daha. Njihova sposobnost da poznate hitove pretvore u vlastitu, moćnu priču razlog je zbog kojeg im se publika vraća iznova i iznova. Petak će tako postati najbolje moguće zagrijavanje za subotnji spektakl koji slijedi.

U subotu je na programu ono što mnogi s nestrpljenjem iščekuju: Depeche Mode tribute koncert. GIFT je već prošle sezone u Splitu napravio totalan show, ostavivši dvoranu usijanu dugim aplauzima i euforijom koja se prepričavala danima. Njihova izvedba ne svodi se samo na sviranje pjesama; oni stvaraju atmosferu koja podsjeća na najintenzivnije trenutke iz povijesti pravog Depeche Modea. Uz to, njihov vizualni i scenski nastup dodatno pojačava dojam prisutnosti jednog od najutjecajnijih bendova modernog doba.

Na repertoaru će se naći bezvremenski hitovi koji su obilježili generacije, poput Enjoy the Silence, Personal Jesus, Strangelove, Policy of Truth, Never Let Me Down Again i World in My Eyes. GIFT te pjesme izvodi s tolikom predanošću i emocijom da publika nerijetko pjeva svaki stih, stvarajući zajedničku energiju koja nosi cijelu večer.

Ulaznice su dostupne putem Entrio platforme, a s obzirom na veliki interes preporučuje se osigurati ih na vrijeme. Vikend u BackBaru Plan B bit će posveta glazbi, emociji i kultnim trenucima koji se ne ponavljaju često. Ovo je prilika da doživite GIFT u njihovom najboljem izdanju i prepustite se glazbi koja je obilježila desetljeća. Vidimo se u na poznatoj splitskoj štaciji za dobre provode – BackBar Plan B.