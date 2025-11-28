Tulipa daruje blagdansku čaroliju: Adventski vijenci i raskošna božićna kolekcija

Čak i prije nego što miris cimeta i borovine ispuni vaše domove, Tulipa - jedna od najpoznatijih splitskih cvjećarnica - i ove godine nudi blagdansku magiju na iznimno prepoznatljiv način: posebnom božićnom kolekcijom koja je upravo stigla u prodaju, ali i darivanjem na društvenoj mreži.

Nagradna igra na Instagramu: osvojite adventski vijenac iz snova

Na svom Instagram profilu @tulipa.hr Tulipa je pokrenula, u blagdanskom duhu, darivanje u kojoj dvoje sretnika može osvojiti adventski vijenac ili vijenac za vrata po izboru, izrađeni ručno, s puno pažnje i prepoznatljivom Tulipinom estetikom.

Sudjelovanje je jednostavno, a vijenci su toliko lijepi da će svakom domu dati posebnu blagdansku notu.

View this post on Instagram A post shared by Tulipa (@tulipa.hr)

Božićna kolekcija: klasika, elegancija i blagdanska raskoš

Uz darivanje, Tulipa predstavlja i svoju novu božićnu kolekciju dostupnu u cvjećarnici i online na webshopu.

Ovogodišnja blagdanska linija donosi sve što je potrebno da dom zasja u najljepšem izdanju: od dekoracija za bor, aranžmana i svijećnjaka, do ručno rađenih blagdanskih ukrasa koji stvaraju onu pravu blagdansku atmosferu.

Tulipa već godinama njeguje estetiku koja se prepoznaje na prvi pogled, a blagdanski aranžmani i vijenci nastaju ručno, s puno strpljenja i kreativnosti dok svaki predmet iz kolekcije nosi dašak posebnosti.

Posjetite Tulipu i unesite čaroliju u svoj dom

Svi proizvodi iz kolekcije dostupni su u njihovoj cvjećarnici, kao i na webshopu, što je idealno ako želite iz udobnosti doma naručiti adventski vijenac, blagdansku dekoraciju ili poklon.

Blagdani dolaze, a Tulipa je već spremna.