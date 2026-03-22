Tudoru preminuo otac. Vijest primio nakon porazne utakmice

Nogometaši Tottenham Hotspur upisali su težak poraz u 31. kolu Premier League, izgubivši 0:3 od Nottingham Forest. Strijelci za goste bili su Igor Jesus u završnici prvog dijela, Morgan Gibbs-White u 62. minuti te Taiwo Awoniyi pred sam kraj susreta.

Ovim porazom trener Igor Tudor nastavio je niz slabijih rezultata, s obzirom na to da je u posljednjih sedam utakmica na klupi londonskog kluba upisao čak pet poraza. Sve se češće spominje i mogućnost njegova odlaska s klupe.

Nakon utakmice Tudor nije bio u mogućnosti ispuniti svoje medijske obveze. Kako prenose engleski mediji, neposredno po završetku susreta zaprimio je vijest o iznenadnoj obiteljskoj tragediji. Umjesto njega, na konferenciji za medije obratio se pomoćni trener Bruno Saltor.

Engleski mediji prvi su izvijestili kako Tudor iz privatnih razloga neće davati izjave, navodeći da se radi o ozbiljnoj obiteljskoj situaciji. Nedugo zatim stigla je i vijest – Sportskim novostima potvrđeno je da je Tudoru preminuo otac Mario.