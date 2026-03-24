Tudor napušta Tottenham, nije napravio što je trebao

Igor Tudor napušta klupu Tottenhama nakon vrlo kratkog i neuspješnog mandata, a službena potvrda očekuje se uskoro. Prema više izvora, razlaz je dogovoren sporazumno nakon niza loših rezultata koji su klub doveli na rub borbe za ostanak u ligi.

Hrvatski trener preuzeo je momčad sredinom veljače, no u sedam utakmica nije uspio stabilizirati ekipu.Tottenham se trenutno nalazi tik iznad zone ispadanja, što je dodatno ubrzalo odluku uprave da potraži novo rješenje. U ligi je naime osvojio tek jedan bod, a ispao je također iz Lige prvaka, primivši sedam pogodaka od Atletico Madrida u dvije utammice.

