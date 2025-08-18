Tuča vam je oštetila vozilo? MA-NO stručnjaci vrše popravak bez lakiranja – potpuno besplatna procjena

Sezona nevera i tuče ponovno je donijela brojne štete na vozilima diljem Dalmacije. Dobra vijest za sve vlasnike automobila u Splitu je da tvrtka MA-NO, specijalizirana za PDR (Paintless Dent Repair) popravke, u suradnji s Auto Mall Split nudi besplatnu procjenu i brzo otklanjanje udubina nastalih od tuče.

Brza, ekološki prihvatljiva i sigurna metoda

Za razliku od klasičnih limarsko-lakirerskih zahvata, PDR tehnologija omogućava ravnanje udubina bez lakiranja, čime se u potpunosti čuva originalna boja vozila i njegova tržišna vrijednost. Osim što je postupak brži, on je i ekološki prihvatljiv, jer se ne koriste boje ni kemikalije.

Ravnanje karoserije

Postoji više načina ravnanja karoserije vozila. Hladno izvlačenje lima vrši se različitim tehnikama koje ovise o samoj poziciji oštećenja na karoseriji vozila. Jedna od tehnika izvlačenja je tzv. sistem poluge, dok je druga izvlačenje vrućim ljepilom.

„Našim načinom popravljanja udubine vraćamo u prvobitni položaj bez pucanja laka“, ističu stručnjaci iz MA-NO-a te napominju da otklanjaju štete nastale od tuče, udarca vrata susjednog vozila, udara različitih predmeta, kao i oštećenja od odbojnika drugih automobila.

Dugogodišnje iskustvo i mreža lokacija

Tvrtka MA-NO iza sebe ima dugogodišnje iskustvo u uklanjanju oštećenja od tuče, a svoje usluge pruža na više lokacija diljem Hrvatske. Stručni tim prepoznat je po brzini, pristupačnosti i kvaliteti, a sada su dostupni i u Splitu, unutar Auto Malla, gdje svi vozači mogu doći na besplatnu procjenu štete.

Zašto baš MA-NO?

Besplatna procjena oštećenja

Brza i učinkovita usluga

Očuvanje vrijednosti vozila (bez lakiranja)

Ekološki prihvatljiv postupak

Gdje i kako?

Svi zainteresirani mogu doći u Auto Mall Split, gdje će stručnjaci iz MA-NO tima obaviti procjenu i predložiti najbrže rješenje za popravak.

Ako imate vozilo s kasko osiguranjem, štetu prijavljujete svojoj osiguravajućoj kući. Nakon izvida, javite se MA-NO timu i dogovorite termin popravka. Za vozila bez kasko osiguranja dovoljno je kontaktirati tvrtku i dogovoriti daljnje korake.

Adresa: Auto Mall Split, Pazdigradska ul. 2, 21000 Split

Telefon: +385 98 1659 925

E-mail: info@ma-no.hr

Web: www.ma-no.hr

Ne dopustite da tuča umanji vrijednost i izgled vašeg automobila – prepustite svoje vozilo stručnjacima iz MA-NO-a.