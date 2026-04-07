Trumpov sin upravo sletio u Banju Luku: "Poduzete su stroge sigurnosne mjere"

Donald Trump Jr., sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, stigao je u zračnu luku u Mahovljanima, odakle će krenuti za Banju Luku, započinjući svoj posjet bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska, javlja Anadolu.

Vijest o dolasku zrakoplova s Trumpom Jr. objavila je članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Željka Cvijanović na svom računu na američkoj društvenoj mreži X.

“Zrakoplov s Donaldom Trumpom Jr. upravo je sletio u zračnu luku u Banjoj Luci. Sretni smo zbog njegovog posjeta Republici Srpskoj i što ćemo s njim provesti dan”, napisala je Cvijanović.

Trump Jr. će, kako je ranije najavljeno, održati panel diskusiju u Banjoj Luci na kojoj se očekuje veliki broj poslovnih ljudi iz Republike Srpske, piše Fenix.

Na širem području Banje Luke poduzete su stroge sigurnosne mjere.

Ministar unutarnjih poslova RS-a Željko Budimir rekao je da će sigurnost biti na visokoj i profesionalnoj razini te da Ministarstvo unutarnjih poslova RS-a radi u skladu sa svojim mjerama i radnjama koje poduzima prilikom dolaska svih VIP osoba.

Radi osiguranja nesmetanog boravka i kretanja visoke američkog veleposlanstva u posjeti Republici Srpskoj, izdana je zabrana prometa za sva motorna vozila preko 7,5 tona od 10 sati do ponoći na dionicama Banja Luka – Mahovljani – Aleksandrovac – Klašnice – Banja Luka, te na autocesti Gradiška – Banja Luka, svim ulicama na području grada Banje Luke i lokalnoj cesti Krnete – Bakinci.