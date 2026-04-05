Trump poludio: 'Otvorite je*eni tjesnac, vi ludi gadovi'

Vojni dužnosnici potvrdili su da su pronašli američkog pilota koji se vodio kao nestao otkako je Iran u petak oborio američki borbeni zrakoplov F-15. Drugi član posade prethodno je pronađen živ. Danas je 37. dan rata u Iranu koji se širit po Bliskom istoku.

Trump je na društvenoj mreži Truth Social naveo da je pilot pronađen "duboko u planinama Irana" te da su iranske snage bile blizu. "Iranska vojska ga je intenzivno tražila, u velikom broju, i bila je blizu", poručio je.

Dodao je da je riječ o visokom časniku te da je operacija spašavanja bila iznimno rizična. "Ovakve akcije rijetko se izvode zbog opasnosti za ljude i opremu", naveo je.

Trump je posebno pohvalio američku vojsku zbog izvedene operacije. "To je nevjerojatan pokazatelj hrabrosti i sposobnosti svih uključenih", napisao je.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o jednoj od najrizičnijih operacija spašavanja u aktualnom ratu, u kojem su američke snage djelovale duboko na teritoriju Irana.

Nedugo nakon toga objavio je novu poruku u kojoj je ponovno zaprijetio Iranu. "Utorak će biti Dan elektrana i Dan mostova, sve u jednom, u Iranu. Neće biti ništa slično tome. Otvorite je*eni tjesnac, vi ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu – samo gledajte", napisao je Trump i dodao na kraju "slava Allahu".

Trump je i ranije prijetio napadima na iransku energetsku infrastrukturu ako Teheran ne otvori Hormuški tjesnac.