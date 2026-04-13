Trump opet šokirao: Objavio sliku na kojoj se prikazuje kao Isus?

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je oštro reagirao na istupe pape Lava XIV., nakon što je poglavar Katoličke Crkve kritizirao američko sudjelovanje u ratu u Iranu te upozorio na sve oštriju političku retoriku iz SAD-a.

Trump je na platformi Truth Social poručio da ne želi „papu koji kritizira predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, jer radim točno ono za što sam izabran, i to uvjerljivom većinom“. U istoj objavi sugerirao je i da je izbor Lava XIV. za papu povezan s njegovim povratkom u Bijelu kuću, tvrdeći: „Lav bi trebao biti zahvalan jer je, kao što svi znaju, bio veliko iznenađenje“, te dodao: „Nije bio ni na jednoj listi kandidata za papu i Crkva ga je izabrala samo zato što je Amerikanac… Da ja nisam u Bijeloj kući, Lav ne bi bio u Vatikanu.“

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dodatno je pojačao kritike, navodeći kako je papa „slab po pitanju kriminala, slab po pitanju nuklearnog oružja“, te se osvrnuo i na njegove kontakte, ističući da mu smeta sastajanje s osobama koje smatra politički protivnima. U tom kontekstu spomenuo je i susret s bivšim savjetnikom Baracka Obame, kojeg je nazvao „gubitnikom s ljevice“.

Ubrzo nakon kritika, Trump je objavio i AI-generiranu sliku na kojoj je prikazan u religijskom, gotovo biblijskom prizoru, kako liječi bolesnu osobu, uz vizualne simbole poput američke zastave i vojnih zrakoplova u pozadini.

Papa Lav XIV. ranije je poručio: „Dosta je idoliziranja sebe i novca! Dosta je pokazivanja sile! Dosta je rata! Istinska snaga očituje se u služenju životu“, a dodatno je ocijenio „potpuno neprihvatljivim“ Trumpove prijetnje u vezi Irana, pozivajući na suzdržanost i diplomaciju.