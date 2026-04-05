Trump nakon spašavanja pilota zaprijetio Iranu: "Otvorite Hormuz ili ćete živjeti u paklu"

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su američke snage spasile člana posade borbenog aviona F-15 koji je bio teško ranjen nakon rušenja iznad Irana.

Na društvenoj mreži Truth Social naveo je da je pilot pronađen „duboko u planinama Irana“ te da su iranske snage bile blizu.

"Iranska vojska ga je intenzivno tražila, u velikom broju, i bila je blizu“, poručio je, dodajući kako je riječ o visokom časniku i da je operacija spašavanja bila iznimno rizična.

"Nevjerojatna hrabrost"

Trump je pohvalio američku vojsku, istaknuvši kako je riječ o jednoj od najopasnijih operacija u aktualnom sukobu.

"To je nevjerojatan pokazatelj hrabrosti i sposobnosti svih uključenih", napisao je.

Prema dostupnim informacijama, akcija je provedena duboko na teritoriju Irana.

Nova prijetnja Iranu

Nedugo nakon toga Trump je objavio novu poruku u kojoj je ponovno zaprijetio Iranu.

„Utorak će biti Dan elektrana i Dan mostova u Iranu. Neće biti ništa slično tome. Otvorite Hormuz ili ćete živjeti u paklu“, napisao je.

Trump je i ranije slao prijeteće poruke prema Iranu, dodatno podižući napetosti u regiji.