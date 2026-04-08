Trump nakon primirja s Iranom: "Ostvarili smo potpunu i apsolutnu pobjedu"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države ostvarile „potpunu i apsolutnu pobjedu“ nakon postizanja dvotjednog primirja s Iranom.

U razgovoru nakon objave primirja rekao je da će iranski obogaćeni uran „biti u potpunosti pod kontrolom“ u sklopu sporazuma, ne iznoseći dodatne detalje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Inače ne bih pristao na dogovor“, poručio je Trump.

Na pitanje bi li se vratio ranijim prijetnjama o uništavanju iranskih elektrana i mostova ako sporazum propadne, odgovorio je: „Vidjet ćete.“

Trump je dodao i da vjeruje kako je Kina sudjelovala u poticanju Irana na pregovore o primirju, istaknuvši kako bi se sljedećeg mjeseca trebao sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Ranije je objavio da je pristao „obustaviti bombardiranje i napade na Iran na razdoblje od dva tjedna“, pod uvjetom da Teheran pristane na potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Iranu je bio postavljen rok do 20 sati u utorak po washingtonskom vremenu, odnosno do 2 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu, za ponovno otvaranje tog ključnog pomorskog pravca za globalnu opskrbu naftom. U suprotnom, Trump je zaprijetio uništenjem „čitave jedne civilizacije“.

Iran i Izrael potvrdili su da su pristali na dvotjedni prekid vatre.