Trump luduje: "Svaki most u Iranu mogao bi biti uništen do ponoći, svaka elektrana onesposobljena, spaljena i trajno izvan funkcije"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da najnoviji prijedlog primirja s Iranom predstavlja “značajan korak”, ali je naglasio da to “nije dovoljno dobro” uoči isteka roka za ponovno otvaranje Hormuški tjesnac.

Govoreći na travnjaku Bijele kuće tijekom tradicionalne uskrsne manifestacije, Trump je rekao da pregovori traju, ali da konačna odluka još nije donesena.

“Napravili su prijedlog. To je značajan prijedlog, velik korak. Ali nije dovoljno dobar. Vidjet ćemo što će se dogoditi”, poručio je.

Prijetnje napadima na infrastrukturu

Kasnije je Trump dodatno zaoštrio retoriku, ponovivši da će Sjedinjene Američke Države pokrenuti snažne napade ako Iran ne otvori ključni naftni koridor do zadanog roka.

“Imamo plan. Zbog snage naše vojske, svaki most u Iranu mogao bi biti uništen do ponoći, svaka elektrana onesposobljena, spaljena i trajno izvan funkcije”, rekao je Trump.

Dodao je da postoji “aktivna i voljna strana” za pregovore, ali nije iznosio dodatne detalje.

Iran odbija privremeno primirje

S druge strane, Teheran odbacuje ideju privremenog, 45-dnevnog primirja koje se spominje u diplomatskim krugovima. Umjesto toga, traži trajno rješenje sukoba.

Prema izvješćima iranskih državnih medija, Iran je preko Pakistana kao posrednika poslao odgovor koji uključuje sigurnu plovidbu kroz Hormuški tjesnac, obnovu infrastrukture i ukidanje sankcija.

Unatoč tome, tjesnac je i dalje praktički zatvoren, a iranski parlament nedavno je donio zakon kojim se uvode naknade za prolazak brodova, iako promet ostaje blokiran.

Trump je tijekom obraćanja dao naslutiti i mogućnost da SAD uvede vlastite naknade za prolaz kroz tjesnac.

“Zašto mi ne bismo naplaćivali? Mi smo pobjednici. Mi smo pobijedili”, rekao je.

Odbijena ideja o 45-dnevnom primirju

Iz Bijele kuće poručuju da prijedlog o 45-dnevnom prekidu vatre nije službeno prihvaćen.

“Postoji više ideja na stolu, ali predsjednik to nije odobrio”, rekao je anonimni dužnosnik.

Trump je dodatno naglasio svoju ključnu ulogu u donošenju odluke:

“Jedini koji će odlučiti o primirju sam ja.”

Sukob između SAD-a i Irana traje od kraja veljače, a napetosti dodatno rastu kako se približava rok za otvaranje Hormuškog tjesnaca – jedne od najvažnijih svjetskih naftnih ruta.

U međuvremenu, američki predsjednik putem društvenih mreža dodatno je pojačao pritisak na Teheran, najavivši da bi utorak mogao postati “dan elektrana i mostova”, jasno aludirajući na moguće masovne vojne udare.

Hoće li diplomacija prevladati ili slijedi nova eskalacija – moglo bi biti jasno već u narednim satima.