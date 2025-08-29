Tri poslastice za kraj ljetnog izdanja Teatra uz more

Kako ljeto ide svome kraju bliži se i kraj ljetnog izdanja Teatra uz more na prekrasnoj ljetnoj sceni u Lori. To ne znači da svi ljubitelji ovog kazališta nemaju više prilike uživati u rujnu u još tri odlična događanja.

Ovog ponedjeljka, 1. rujna u 20 sati vraćaju se urnebesni Franko i Đurđa. Kazališni bračni par koji glume Irena Grdinić i Mario Lipovšek Battifiaca do suza baš svaki put nasmije prepuno gledalište. Njihova komedija "4 sprovoda i vjenčanje" i ovog puta već je skoro rasprodana.

Četiri izvrsne glumice i duhovita životna priča

Đurđa i Franko su bračni par. Ne zna se 'ko tu koga je…dnostavno ne podnosi. A opet, ne mogu jedno bez drugog. Upoznali smo ih u hit predstavi "Casabianca", a nove zgode i nezgode svog bračnog života donose u predstavi "4 sprovoda i vjenčanje". Irena Grdinić i Mario Lipovšek Battifiaca i ovoga puta prikazuju taj vječni paradoks ljubavi. Jer Đurđa i Franko toliko se ne vole da se zapravo vole.

U srijedu, 10. rujna s početkom u 20h na Teatru uz more publika će uživati u posebnoj glazbenoj večeri koju će prirediti Black Coffee i Ana Uršula Najev.

Desetljećima predanog rada i brojnim nagradama i priznanjima Black Coffee odavno se dokazao kao sastav s izvrsnim glazbenicima. Njihova suradnja s multitalentiranom Anom Uršulom Najev, čije se vokalne izvedbe savršeno uklapaju u virtuozno muziciranje Black Coffee-a, donijela je publici sasvim novo ozvučje.

Savršenim doziranjem soula, funka, jazza uklopljenih u mediteranski zvuk Black Coffee je odavno izgradio savršeni spoj u kojem i strana i domaća publika uživa.

Uz maestralnu glasovnu izvedbu Ane Uršule Najev ovog ljeta na Teatru uz more vode nas na putovanje kroz nedostižne evergreene, ali i one skrivene pjesme koje diraju u dušu, naših ponajvećih glazbenih diva Tereze, Gabi, Josipe, Meri, Radojke... Uz naše dive večer neće proći bez svjetskih evergreena koji su ovjekovječile Aretha Franklin, Roberta Flack, Tina Turner, Diannah Washington...

Sam kraj ovoljetnog Teatra uz more 24. rujna u 20h obilježit će 10. izvedba popularne komedije "Rulet" koju izvode Petra Kraljev, Jagoda Kumrić, Nika Barišić i Ana Uršula Najev.

Četiri izvrsne glumice i duhovita životna priča iz pera Petre Kraljev osigurale su "Ruletu" ljubav publike. Što se dogodi kad nas zavrti rulet života i kad se kuglica zaustavi baš tamo gdje ne želimo? Ovo nije priča o međusobnim sukobima nego o izborima koje smo naizgled sami birali. I prijateljstvu koje će Vas izvući iz najgorih trenutaka - smijehom!

Kraj ljeta naravno ne znači i kraj kazališnih druženja

Simpatični, duhoviti i temperamentni likovi, koji će najveću životnu dramu prikazati kao potvrdu kako je dan bez smijeha izgubljen dan, kupit će vas na prvo gledanje! "Iako je ljeto pri kraju u rujnu ćemo se još družiti na ljetnoj sceni u Lori. Tri rujanska programa su itekako naišla na interes publike jer sva tri su već skoro rasprodana. Sve izvedbe u rujnu započinju u 20h a u slučaju da nas za kraju ljeta sustigne kiša, izvedbe se sele u dvoranu Lora.

I ovo ljeto za nas je bilo radno, ali smo uživali družiti se s publikom. Kraj ljeta naravno ne znači i kraj kazališnih druženja. Već početkom listopada otvaramo jesensko-zimsku sezonu u dvorani Lora gdje vas čekamo s novim komedijama i ponovnim izvedbama provjerenih hitova kojih se publika nije nauživala." - Tadija Kolovrat, Teatar uz more.

ULAZNICE: ONLINE na www.entrio.hr INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260 SPLIT: knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split) Dancing Bear (Dioklecijanova 6) Ghetaldus i Tisak media (City Center) blagajna u Lori (1h prije izvedbe)