Travel FREE Black Friday i Cyber Monday: 25 posto popusta na parfeme, kozmetiku, torbe i novčanike

Najveći shopping vikend godine stiže u Travel FREE trgovine. Od 28. studenog do 1. prosinca 2025. posjetitelji mogu iskoristiti čak 25 posto popusta na pažljivo odabrane kategorije luksuznih proizvoda. Riječ je o idealnoj prilici za kupnju poklona ili omiljenih beauty proizvoda po značajno nižim cijenama.

Kategorije obuhvaćene popustom uključuju parfeme, kozmetiku, torbe i novčanike, a ovogodišnja ponuda donosi i mnoge poznate svjetske brendove. U segmentu parfema i kozmetike izdvajaju se Lancôme, Rituals, YSL, Sol de Janeiro i Versace, dok je ponuda modnih dodataka obogaćena torbama i novčanicima brendova Coccinelle, Guess, Liu Jo i Valentino Handbags.

Akcija vrijedi u svim Travel FREE trgovinama na graničnim prijelazima Novi Varoš, Gruda u Konavlima, Vinjani Donji i Županja. Oni koji preferiraju online kupovinu cijelu ponudu mogu provjeriti i naručiti putem službene stranice www.travelfree.hr.

Početak adventa donosi i dodatne aktivnosti na društvenim mrežama, gdje Travel FREE najavljuje posebne pogodnosti i iznenađenja. Sve aktualnosti mogu se pratiti na Instagramu, Facebooku i TikToku pod nazivom travelfreehrvatska.

Travel FREE Black Friday i Cyber Monday donose priliku za kupnju luksuza po 25 posto nižoj cijeni, uz napomenu da akcija traje do isteka zaliha. Premijum shopping dostupan je u trgovinama i online, a posjetitelji u nekoliko dana akcije mogu pronaći proizvode koji će upotpuniti blagdanske poklone ili svakodnevnu rutinu.