Tragedija na pješačkom: Pas uginuo pred vlasnikom, sud dosudio 5000 eura

Sud u Santa Cruzu na Tenerifima dosudio je 5000 eura odštete vlasniku psa koji je poginuo nakon što ga je pregazio automobil, a vozač pobjegao s mjesta nesreće.

Pas je živio s obitelji četiri godine, a stradao je 2023. na pješačkom prijelazu dok ga je vlasnik držao na uzici. U nesreći je i sam vlasnik ozlijeđen, dok je životinja uginula na mjestu.

Sud je procijenio da je vlasnik pretrpio značajnu duševnu bol, naglašavajući da je posebno otegotna okolnost bila činjenica da je vozač napustio mjesto događaja.

Osiguranje tražilo manju odštetu

Osiguravajuća kuća vozača žalila se na presudu, smatrajući da bi odšteta trebala iznositi oko 1500 eura, pozivajući se na ranije slične slučajeve.

Tvrdili su i da nisu dovoljno uzete u obzir okolnosti nesreće, poput loše vidljivosti, te da nije dokazano da je vlasnik pretrpio ozbiljne psihološke posljedice.

Sud odbio žalbu

Sud je odbacio žalbu i potvrdio prvotnu odluku, istaknuvši da nije potrebno posebno dokazivati psihičke posljedice kada je jasno da je riječ o snažnom emocionalnom gubitku.

U presudi se navodi da je pas bio član obitelji te da je njegova smrt imala velik utjecaj i na ostale članove, uključujući dijete. Sud je zaključio da je dosuđena odšteta primjerena i opravdana te je naložio da troškove postupka snose osiguravajuća kuća i vozač.