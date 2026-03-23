Tottenham se oglasio nakon smrti oca Igora Tudora: evo kako su reagirali

Tottenham je uputio izraze sućuti Igoru Tudoru nakon smrti njegova oca. "Svi u klubu shrvani smo viješću da je preminuo otac Igora Tudora, Mario. U mislima smo uz Igora u ovim teškim trenucima te njemu i njegovoj obitelji izražavamo iskrenu sućut", oglasili su se Spursi u ponedjeljak.

Tudor je tužnu vijest doznao nedugo nakon poraza od 0:3 od Nottingham Foresta u 31. kolu Premier lige. Nakon utakmice nije odradio svoje medijske dužnosti, nego je pred novinare izišao pomoćni trener Bruno Saltor.

