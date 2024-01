Torcidin miljenik otkrio zašto se nije vratio u Hajduk: "To ne bih radio ni u Realu"

Senijad Ibričić, legendarni BiH nogometaš koji je ostavio velik trag u Hajduku, trebao se 2016. godine vratiti na Poljud i zaključiti nogometnom karijeru u omiljenom dresu, no sve se izjalovilo.

"32. godina mi je, Hajduk me zove, a to može potvrditi i nekadašnji predsjednik Ivan Kos. Uopće nismo razgovarali o ugovoru, rekao sam mu da ću doći, a on se složio i sve smo dogovorili. Dođem u Split, a oni su mi rekli da se strpim da predstave novog trenera.

Dođe novi trener, Marijan Pušnik i hoće me testirati. odgovorio sam mu da to ne bih radio ni u Realu, a ne u Hajduku, u klubu kojem sam nešto napravio. Možda sam mogao prijeći preko toga, no ne možeš tako igrača zvati na probu. Znači da ćeš mu naći neku manu", otkrio je Ibričić tijekom gostovanja u podcastu Oslobođenja.

"Žao mi je što nisam završio karijeru u Hajduku, uvijek sam mislio da će tako biti, ali barem sam se oprostio na stoti rođendan Hajduka kad smo igrali protiv praške Slavije. Bio je pun stadion", zaključio je Ibričić koji danas obnaša funkciju sportskog direktora Sarajeva.

Dodajmo kako je Ibričić sjajnim igrama u bijelom dresu postao Torcidin miljenik, a 2010. godine je dobio nagradu Hajdučko srce, piše Gol.hr.