Tko će ove godine imati najglamuroznije Valentinovo u Splitu? Imamo ideju, a i poklone

Valentinovo je pred vratima, a Split već lagano bruji o planovima za 14. veljače. Ako još uvijek niste odlučili gdje, kako i s kim – možda vam ova priča posluži kao inspiracija. Jer romantika ne mora biti klišej. Može biti glamurozna, osobna i s dozom luksuza koji se pamti.

Uoči Dana zaljubljenih nastala je editorijal priča koja spaja modu, emociju i pažljivo birane detalje – sve ono što jedno Valentinovo može pretvoriti u večer za pamćenje.

Ona je odabrala *Tiffany* hlače sa korzetom – elegantne, moderne i dovoljno upečatljive da zamijene klasičnu večernju haljinu. Kroj koji prati liniju tijela i istovremeno ostavlja dojam lakoće čini ga savršenim izborom za žene koje žele izgledati sofisticirano, ali bez pretjerivanja.

Uz nju, on nosi *Veštit* odijelo, precizno krojeno i besprijekorno strukturirano. Riječ je o onoj vrsti elegancije koja ne traži pažnju, ali je uvijek dobije. Minimalizam, kvaliteta i stav – kombinacija koja nikada ne izlazi iz mode.

Za završni touch pobrinuo se *Le Salon 1*, zaslužan za frizuru koja izgleda prirodno, njegovana i s dozom glamura. Upravo takvi detalji čine razliku – kada sve izgleda jednostavno, a zapravo je pažljivo osmišljeno.

Pokloni su ove godine dobili posebno značenje. Ona je za njega odabrala zlatni Hajdukov zlatnik iz *Pavlinović Designer Jewelry* zlatarne – simbol strasti, grada i emocije koja traje. I sama je nosila nakit iz iste zlatarne, diskretno povezujući svoj styling s poklonom koji dolazi iz iste kuće zlata. Poruka je jasna: najljepši darovi su oni koji imaju osobnu priču.

On joj je uzvratio poklon bonom za kozmetički salon *Magnetic Centar*, darujući joj iskustvo – vrijeme za sebe, opuštanje i luksuz koji traje dulje od jedne večeri. U svijetu koji stalno negdje žuri, pokloniti nekome mir možda je i najromantičnija gesta.

Romantiku je dodatno naglasio bogati buket reflektirajućih latica ruža iz *La Perla Flowers* cvjećarne. Ručno formirane latice ruža razbile su okvire klasičnog i transformirale ovaj buket u nesvakidašnji cvijetni raskoš.

Cijela priča zaokružena je u ambijentu *Bagatelle Babe*, mjestu koje je već postalo sinonim za urbani glamur i večeri koje se pamte. Intimna atmosfera i sofisticirani interijer savršena su kulisa za sve koji žele Valentinovo podići na višu razinu.

Ako još nemate plan za Valentinovo, možda je upravo ovo vaš znak. Split zna kako slaviti ljubav – sa stilom, emocijom i dozom glamura.

Organizacija snimanja i styling: Katija Čizmić – EDIT STUDIO

Fotografija: Daniela Rudan Velat – EDIT STUDIO

Modeli:

Paula Buljan – Faith Academy

Viktor Kuščić